加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰4/300
首頁 / 地方

反對地方補助款被刪 蔣萬安：將正式遞件提訴願

2025/5/29 14:30（5/29 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院近日刪減中央給地方的一般性補助款，台北市長蔣萬安（右）29日接受媒體聯訪表示，中央政府不應該剋扣地方政府補助款，下午將遞件提起訴願。中央社記者楊淑閔攝 114年5月29日
行政院近日刪減中央給地方的一般性補助款，台北市長蔣萬安（右）29日接受媒體聯訪表示，中央政府不應該剋扣地方政府補助款，下午將遞件提起訴願。中央社記者楊淑閔攝 114年5月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔、劉建邦台北29日電）行政院近日刪減中央給地方的一般性補助款，台北市長蔣萬安今天表示，不應剋扣地方政府補助款，下午將遞件提起訴願。

蔣萬安今天下午出席市政總質詢前接受媒體聯訪表示，下午就會正式遞件請求訴願，他要再次強調，中央政府不應該剋扣地方政府補助款，而且是已經核定用在社福、教育、照顧弱勢的預算上。

google news透過 Google News追蹤中央社

另方面，行政院長卓榮泰今天說，未來若各縣市立委支持行政院提出的636億元追加預算，讓禁伐補償、國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加，將不失為一個解決的方法。

對此，蔣萬安說，他看到行政院說要人民共體時艱，但是要百姓勒緊褲帶共體時艱，卻看到民進黨高官用公務車載寵物去美容，「我想民眾無法接受」。（編輯：蕭博文）1140529

#蔣萬安
#台北市政府
#民進黨
#行政院
#卓榮泰
蔣萬安
地方補助款被刪 北市議會藍黨團支持市府提訴願政院刪地方補助款北市提訴願 綠：藍白是始作俑者
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
葉丙成案 卓榮泰指示儘速調查給外界交代
14
更多編輯台推薦新聞：