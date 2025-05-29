反對地方補助款被刪 蔣萬安：將正式遞件提訴願

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（中央社記者楊淑閔、劉建邦台北29日電）行政院近日刪減中央給地方的一般性補助款，台北市長蔣萬安今天表示，不應剋扣地方政府補助款，下午將遞件提起訴願。

蔣萬安今天下午出席市政總質詢前接受媒體聯訪表示，下午就會正式遞件請求訴願，他要再次強調，中央政府不應該剋扣地方政府補助款，而且是已經核定用在社福、教育、照顧弱勢的預算上。

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另方面，行政院長卓榮泰今天說，未來若各縣市立委支持行政院提出的636億元追加預算，讓禁伐補償、國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加，將不失為一個解決的方法。

對此，蔣萬安說，他看到行政院說要人民共體時艱，但是要百姓勒緊褲帶共體時艱，卻看到民進黨高官用公務車載寵物去美容，「我想民眾無法接受」。（編輯：蕭博文）1140529