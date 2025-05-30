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政院：調減一般性補助款是不得已 且地方財政已好轉

2025/5/30 21:08（5/30 21:23 更新）
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政院擬提追加預算，解決統刪地方補助款議題引發各界熱議。（中央社檔案照片）
政院擬提追加預算，解決統刪地方補助款議題引發各界熱議。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北30日電）各界熱議政院擬提追加預算，解決統刪地方補助款議題。行政院今天表示，是應立院要求刪減新台幣636億元，不得已才調減地方一般性補助款；追加預算是院長卓榮泰呼應台南市政府的提議，且地方政府在中央長期挹注下，財政已有顯著好轉。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方政府及在野黨批評。僵局未解，卓榮泰昨天指未來若各縣市立委支持政院提出的636億元追加預算，讓禁伐補償、國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加，問題或許可以迎刃而解，但在野仍表態反對。

對於各界討論刪減一般性補助款及追加預算，行政院發言人李慧芝晚間重申，立法院大幅刪除總預算金額高達2076億，其中中央政府已被刪除1439億元，而且內容很多都是針對特定項目巨幅刪減，例如大陸地區旅費刪減80%、國外旅費及出國教育訓練費刪減60%、媒體政策及業務宣導費刪減60%、特別費刪減60%，部分機關甚至全數刪除，嚴重衝擊業務運作，已經沒有再刪減空間。

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李慧芝說，為避免對國防安全、外交、教育、社福等政策再進一步造成嚴重影響，因此主計總處只能調減一般性補助款，藉此達成立法院要求行政院自行調整刪減數的636億元額度，且各地方政府在中央長期挹注下，財政已有顯著好轉，去年度歲計賸餘共約有708億元。

李慧芝表示，台南市政府代表昨天在行政院會中，提出以追加預算方式解決中央與地方所遭遇困境，卓榮泰則在台南市政府代表提出此想法後指出，行政院之前對總預算提出的覆議案遭到立法院否決，但若地方政府認為追加預算是可行方式，希望地方政府能發揮自身影響力，呼籲在地立委以國家為念，支持行政院辦理追加預算。（編輯：林克倫、林家嫻）1140530

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