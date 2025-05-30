南投補助款被刪減 許淑華：將提訴願

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（中央社記者鄭維真南投30日電）行政院刪減地方一般性補助款，南投縣長許淑華今天表示，這會影響各種面向，包括縣府辦理營養午餐及育兒津貼、假牙補助等福利政策，將提起訴願。

許淑華今天出席南投巧克力咖啡節活動接受媒體聯訪表示，行政院刪減南投縣政府一般性補助款新台幣35億元，加上今年統籌分配稅款10億元尚未撥給，加起來已45億元缺口。

許淑華說，南投縣從921地震後持續負債，她上任時仍有90億元負債，上任後已還61億元，原本希望30億元於今年底還清，但中央政府突然刪減35億元預算，迫使還款計畫須暫延，也因此會牽涉各種面向。

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許淑華指出，包含縣府辦理營養午餐及育兒津貼、老人乘車、假牙補助、中低收入戶津貼等福利政策，以及民眾關心的農路政策均要調整。

許淑華表示，她將提起訴願，希望行政院考量地方政府在許多計畫都已編列預算，且準備要執行，期許補助款能如期撥給地方，讓施政能順利進行。（編輯：吳素柔）1140530