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統刪地方補助款違法？政院：法規未定補助標準有彈性空間

2025/5/28 13:46（5/28 13:52 更新）
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行政院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北28日電）立法院內政委員會今天處理行政院預算解凍案，在野黨紛紛質疑中央統刪地方一般補助款有違法之虞。行政院主計總處解釋，地制法、財劃法規定中央對於財力較差的地方政府酌予補助，但未規定補助標準跟數額，留有彈性空間。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方政府及在野黨批評違法。立法院內政委員會上午處理今年度行政院單位預算解凍報告，行政院秘書長龔明鑫等人列席備詢時，再度遭在野黨立委質疑。

在野黨立委張智倫、許宇甄、牛煦庭、徐欣瑩、鄭天財、黃國昌、翁曉玲等人質詢時紛紛表示，依據行政院提供的法律義務支出明細表，地方補助款被列為法律義務支出，且立法院當初要求行政院自行調整636億元，也寫明刪除項目要排除法律義務支出，政院卻一意孤行。民進黨立委陳柏毅、蘇巧慧、黃捷、王美惠等人則認為是藍白濫刪預算，才導致今天情境。

龔明鑫說，據他了解，地方一般補助款不是法律義務支出，且這件事情非常遺憾，主要是因應立法院三讀的總預算。行政院主計總處公務預算處專委吳銘修補充指出，法律義務支出明細表，是審查預算的過程中的分類，代表必須注意相關支出為法律上的必要支出，但並非所有法律都有規定明確的標準與數額。

吳銘修說，以一般性補助款來說，地制法、財劃法規定中央要酌予補助，但沒有規定數額多少，所以預算估計數字有彈性的空間。

行政院日前也說明，地方制度法第69條規範中央政府具有裁量權，有關一般性補助款，是中央政府針對全國均衡發展以及地方財政能力進行全盤考量後「酌予補助」，並無違法之處。

牛煦庭則質疑，為何不透過其他撙節方案因應。龔明鑫則說，金額如果可以調控當然沒有問題，但金額真的太大才會如此決定。統刪不是最好方案，是迫於立院三讀結果。

吳銘修補充指出，立院審議刪減中央政府總預算的總數字為2075億元，中央各機關已經遭大幅刪減1439億元，剩下636億元立法院要求政院自行刪減，但公共建設、科技發展、人事費等法律義務支出都已經沒有刪減空間，而機關專項計畫以及運作經費，扣掉國防以外，機關預算也遭大幅刪減，如果再刪減，可能會影響各機關運作。

他說，考量這些因素，加上一般性補助款也是中央政府總預算的一環，是中央財政有多少餘裕就酌以補助地方，只剩這部分有調應空間。

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張智倫追問，地方對統刪反彈大，甚至要提告，政院是否懸崖勒馬。龔明鑫說，政院曾提總預算覆議但被立院否決，因此只能依照立院要求處理636億元。

另外，黃國昌質詢時質疑政院統刪合法性有疑慮，要求了解決策過程。龔明鑫說，統刪地方補助款是遵照立院三讀決議辦理，方案也是主計總處思考各種方法後，送進政院的方案，再由院長卓榮泰決策，至於決策時間需再了解。（編輯：萬淑彰）1140528

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