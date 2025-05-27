地方一般性補助款遭刪 藍批違法濫權籲政院懸崖勒馬

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）行政院近日決定統刪中央給地方的一般性補助款，國民黨立法院黨團今天表示，刪除地方補助款不只是政治性的鬥爭，根本就是違法濫權，會追究行政院的責任，也請行政院懸崖勒馬，趕快將地方補助款還給地方政府。

國民黨團今天召開記者會，黨團書記長王鴻薇表示，行政院統刪中央給地方的一般性補助款，這已造成地方政府變成巧婦難為無米之炊，影響範圍之大也是前所未有的，一些財政較困難的政府，還要用一般補助款發薪水，所以後續可能薪水都發不出來。

王鴻薇說明，根據行政院主計總處在編列114年預算書時，所提供的依法律義務支出的明細表，就是要告訴立法院，這些依法律義務支出的預算是不能刪的，刪除就是違法。在這明細表中可清楚看到，對地方政府的補助，以及減稅損失補助，是法律義務支出，行政院心知肚明，這是不能刪的，結果卻自己刪，違反地方制度法。

王鴻薇強調，刪除地方補助款不只是政治性的鬥爭，根本就是違法濫權，會追究行政院的責任。請行政院懸崖勒馬，趕快將地方補助款還給地方政府。

國民黨團首席副書記長羅智強也解釋，民進黨左手拿著史上最高的總預算，右手卻拿著大刀狂刪地方政府高達27%的一般性補助款。民進黨爽花人民納稅錢，可能覺得還不夠，現在腦筋動到地方一般性補助款，但這些都是法定預算，行政院是不能砍的，但在民進黨的字典裡，哪有地方自治這回事。

羅智強質疑，總統賴清德擔任過台南市長，若國民黨政府刪除了台南市的一般補助款，賴總統是否會生氣、跳腳。民進黨已經搶錢搶到瘋了頭，奉勸賴總統懸崖勒馬。

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與會的國民黨立委賴士葆則提到，民進黨立委莊瑞雄說他去年曾說要砍一般補助款，這完全是在帶風向、道地的假訊息。他對於莊瑞雄這樣移花接木式的不實指控，深表遺憾。

賴士葆強調，相關刪減補助款的新聞，出現在113年12月23日的報導，他讀遍那天在立法院財政委員會的發言稿，他強調的重點是，這幾年國家每一年賸餘約新台幣3000億元到5000多億元，所以從中撥3700多億元給地方政府根本不是難事。即便接受媒體訪問，也沒說要砍一般補助款。（編輯：張若瑤、林興盟）1140527