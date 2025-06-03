藍要求卓榮泰專案報告統刪補助款、主權基金 立院逕付二讀

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（中央社記者郭建伸台北3日電）行政院統刪給各縣市一般補助款25%引發反彈，國民黨團提案促請要求立即全額撥付一般性補助款給地方政府，並請行政院長卓榮泰1個月內提出專案報告。立法院會今天處理時將提案逕付二讀，並交付朝野協商。

此外，總統賴清德日前宣示成立主權基金，但財源如何取得備受關注。國民黨團亦提案要求卓榮泰盡速來立法院專案報告主權基金的規劃進程。院會同樣將提案逕付二讀且交付協商。

行政院日前統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引發在野不滿。民眾黨團5月23日於立法院會提案，要立即將一般性補助款足額撥付予地方政府。立法院會日前處理提案時，經表決通過將提案送交立法院財政委員會審查。

國民黨團今天在立法院會提出有關地方補助款提案，內容指出，有鑑於行政院5月16日核定修正114年度中央對各縣市政府一般性補助款刪減比例高達約27%至32%，但經查立法院通案刪減決議，其中應刪減另予補足的科目應是指一般維持費，不包括補助款；應刪減另予補足的經費應是指屬於中央機關支用的經費，不應刪減補助地方政府的經費。

國民黨團提案指出，根據「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」第3條規定，一般性補助款包括基本財政收支差短與定額設算之教育、社會福利及基本設施等補助經費，但行政院竟以「行政救濟」為名，在未與地方政府溝通下，行文給各縣市政府逕自刪減一般性補助款，嚴重影響民眾教育及社會福利等權益。

國民黨團提案也促請立法院會作成決議，要求行政院立即全額撥付114年度對地方政府一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費，另由行政院自行調整刪減636億餘元，請行政院長卓榮泰於1個月內向立法院提出專案報告。

立法院會處理時，未有黨團提出異議或反對，國民黨團提議將補足地方補助款專報一案逕付二讀。院會逕付二讀後，立法院長韓國瑜裁示，交付黨團協商。

此外，國民黨團亦提出另一案，指出朝野討論主權基金已逾20年，賴總統於就職1週年演說時宣布設立由政府主導的主權基金，茲事體大，前央行總裁彭淮南表示，主權基金追求報酬極大化，絕對不是毫無風險，2008年金融海嘯時，全體主權基金虧損高達6000億美元，一旦發生鉅額虧損由誰負責，絕對不應迴避立法院監督。

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國民黨團指出，主權基金具體內容實有必要向全民說清楚講明白，因此建請院會作成決議，盡速邀請卓榮泰率相關部會首長就國家主權基金的規劃、進程，向立法院提出專案報告。

立法院會處理時，未有黨團提出異議或反對，國民黨團提議將主權基金專案報告一案逕付二讀。院會逕付二讀後，韓國瑜同樣裁示，交付黨團協商。（編輯：張若瑤）1140603