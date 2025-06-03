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攸關地方財源 財部：統籌稅款7月後按月平均數撥付

2025/6/3 17:28（6/3 18:03 更新）
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圖為新台幣紙鈔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北3日電）隨大宗稅款將入帳，財政部表示，攸關地方財源的普通統籌稅款，預估7月後原則可按月平均數撥付；同時，近10年普統稅款加上金融業營業稅統籌稅款短少專案補助，累計撥付地方政府新台幣3兆1001億元，對其財源挹注顯著，若妥善運用，有助業務推動與經濟發展。

立法院財委會明天將邀請財政部就「近十年中央政府依財政收支劃分法、地方制度法等地方政府之補助情形及對均衡地方經濟發展之成效」，進行專題報告。

根據今天出爐的報告，財政部表示，鑑於台灣各地自然環境及工商發展條件不一，稅源分布不均情形顯著，為調劑地方財政盈虛、促進地方經濟均衡發展，財政部歷年均依據「財政收支劃分法」規定，提撥所得稅、營業稅、貨物稅及縣（市）土地增值稅收入的一定比率納入統籌稅款，按一定公式分配直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市），並於會計年度開始4個月前通知地方政府納入預算。

財政部指出，統籌稅款是屬地方政府稅課收入，應按「實際收入數」撥付，如果實際收入數超過通知分配數，則於預算整理期間結束、即次年1月15日後，辦理第13次普通統籌分配稅款撥付。

不過，財政部表示，如果實際收入數較通知分配數短少，則辦理短撥並提前通知地方政府預為因應。

財政部指出，今年由於受美國關稅政策影響，近期出口大增致營業稅退稅較113年同期增加，加上所得稅延後申報及繳納，導致整體稅款收入的入庫時程不如預期，因此按稅收實際入庫情形，調整當月撥付金額，並已事先通知地方政府預為因應，7月以後原則可按月平均數撥付，並依序撥補之前各月份實際撥付金額未達月平均撥付數的差額。

以近10年、即104年度至113年度的普通統籌稅款撥付情形觀察，財政部表示，104年度普通統籌稅款實際收入數2320億元，逐年成長至113年度4131億元，增幅達78.1%，期間除109年度受COVID-19疫情影響致統籌稅款因實徵數低於預算數而短撥外，其餘年度實際收入數超過預算通知分配數累計達2727億元，均已依法全數撥付地方政府。

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此外，財政部指出，國庫署歷年均依「加值型及非加值型營業稅法」規定，於金融業營業稅稅款撥入金融業特別準備金期間（期限至113年12月31日止），編列專案補助，補足地方政府因統籌稅款所減少的收入，近10年度合計補助1029億元，若加計114年4月底就以前年度尚未補足部分，撥補60億元，總計1089億元，對於彌補地方政府統籌稅款收入應有助益。

財政部進一步表示，近10年度普通統籌稅款加計金融業營業稅統籌稅款短少專案補助，累計撥付地方政府高達3兆1001億元，對地方政府財源挹注顯著，各地方政府如果能妥善規劃運用，應當有助其各項業務推動及地方經濟發展。（編輯：張均懋）1140603

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