發債成立主權基金？財部：須專案立法取得共識

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（中央社記者張璦、潘姿羽台北8日電）台灣是否成立主權基金，再次引發討論，財政部今天表示，若成立主權基金要以發債方式進行，一定要透過專案立法，經充分討論、取得各界共識。國發會也強調，主權基金收益波動較大，宜先凝聚社會共識。

美國總統川普簽署行政命令，下令設立美國主權財富基金，也讓台灣是否要成立主權基金，成為話題。

立法院財委會上午邀請央行、國發會、財政部等部會，就「台灣如果要設立國家主權基金，中央銀行與政府相關基金（如四大基金等）所扮演的角色為何」，進行專題報告。

央行表示，台灣的主權基金管理機構設立資本及投資資金來源，可參考亞洲鄰近國家如新加坡、韓國主權基金的創設經驗，首批資金來源主要有財政部發債、財政部撥款，或是財政部出資設立，首批受託資金來源為公部門委託款等作法，不宜由外匯存底直接無償撥用。

台灣若要成立國家主權基金，央行建議訂立專法，由政府全額出資，設立具獨立法人資格的專業管理機構，且明訂機構營運目標，並於專法制定完善的治理及監理架構，使機構董事會能確保營運目標與政府政策目標一致。另外，應以市場化薪資延攬國際專業人才，強化專業管理機構經營能力。

國民黨立委賴士葆質詢指出，台灣若成立主權基金，財政部是否要一肩挑起。列席備詢的財政部次長阮清華表示，這部分還需要再討論，央行對於主權基金財源有提出建議，包含財政部發債或出資設立等。

阮清華進一步表示，成立主權基金若要透過發債的方式進行，一定要透過專案立法，經過充分討論，且要取得各界共識。

立委也詢問，國發基金轉型為主權基金是否可行。列席備詢的國發會副主委高仙桂說，第一，依據產業創新條例第29條，國發基金應加速產業創新加值，這點符合主權基金策略性投資的目的，第二，國發基金的資金來源是國庫撥款及作業盈餘循環應用，這部分對主權基金執行可能受限。

高仙桂指出，主權基金需要專業管理人員以及一定薪資，但國發基金須符合公務人員聘用機制，這部分也會受限。

國發會報告中也強調，主權基金收益波動較大，宜先凝聚社會共識。

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國發會說明，以新加坡政府投資公司（GIC）與韓國 政府投資公司（KIC）為例，均不受國會監督。但主權基金追求報酬的極大化，經常進行高風險、高報酬決策，如投資操作虧損，恐難符合台灣的國情，仍待審慎評估管理及監督等公開透明機制，並先凝聚社會共識。

另外，民進黨立委賴惠員關切，近日新台幣匯率波動大，壽險業很多資金布局海外，承受很大風險。高仙桂表示，壽險業者確實買很多美債，政府已啟動「兆元投資國家發展方案」，設有促參平台，會引導業者將資金投入國內建設，不必然要投資海外。（編輯：萬淑彰）1140508