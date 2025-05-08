台股市值增 阮清華盼國安基金銀彈有共識提高

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部次長、國安基金執行秘書阮清華今天表示，近年台股市值增加、外資占比提升，但國安基金可運用資金規模一直維持在新台幣5000億元，主要可用部分僅2000億元，操作上有壓力，資金規模若能夠有共識地提升，那就是最好的。

立法院財委會今天邀請央行、國發會、財政部等部會，就「我國如果要設立國家主權基金，中央銀行與政府相關基金（如四大基金等）所扮演的角色為何？」進行專題報告。

民進黨立委賴惠員指出，國安基金可運用資金5000億元，從2000年成立至今，已9度護盤，是穩定股市的力量，是否有機會提高至1兆元，目前進度如何。

列席備詢的財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，事實上，現在台股市值比國安基金剛成立的時候，增加大約9倍，外資占比也有所提升，但國安基金可運用資金規模一直都維持在5000億元，且主要可用的部分只有2000億元，所以就操作上而言，真的是有壓力。

阮清華指出，國安基金可運用資金規模若能夠有共識地提升，那就是最好的，尤其是可運用資金中，借款的部分；進度方面，目前尚在溝通階段。

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據現行「國家金融安定基金設置及管理條例」，國安基金可運用資金有2大來源，第1是以國庫所持有的公民營事業股票為擔保，向金融機構借款，借款最高額度2000億元；第2，借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金、公務人員退休撫卹基金所屬可供證券投資而尚未投資的資金，最高額度3000億元。

民進黨立委郭國文日前也提案修法，將國安基金可運用資金的上限提高至1兆元，同時，把國安基金可運用資金2大來源的借款最高額度均予以刪除，以增加籌措財源的彈性，也就是說，讓國安基金可在1兆元額度內，評估欲動用資金的來源比例。（編輯：楊蘭軒）1140508