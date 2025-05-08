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國安基金第9度護盤敲進台積電？阮清華：權值較高

2025/5/8 18:29
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（中央社記者張璦台北8日電）美國總統川普對等關稅措施重挫全球多國股市，國安基金4月8日宣布第9度進場護盤。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華今天表示，截至目前護盤投入金額尚不方便對外揭露；立委指這次敲進很多台積電，阮清華回應，「畢竟它權值較高」。

立法院財委會今天邀請央行、國發會、財政部等部會，就「我國如果要設立國家主權基金，中央銀行與政府相關基金（如四大基金等）所扮演的角色為何？」進行專題報告。

國民黨立委羅明才質詢時提問，國安基金這次第9度護盤，截至目前投入資金規模為何；列席備詢的阮清華表示，現在尚不方便對外公告，國安基金不是以賺錢為目的，最主要是為穩定股市。

羅明才進一步指出，國安基金這一波又買了很多台積電；阮清華回應，「因為畢竟它的權值比較高」。

事實上，台積電等權值股向來是國安基金進場時的主力護盤標的，觀察前一次護盤持股明細，一共買進15檔個股，涵蓋科技、傳產及金融股；投入總金額中，有近66%、達新台幣358.63億元重壓台積電。

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國安基金第8次護盤持有的15檔個股中，12檔最後有獲利，其中靠買賣台積電淨賺83.18億元最多，占當次護盤處分淨利近8成。

至於國安基金第9度護盤投入金額、護盤標的，需待退場後，才會對外揭露。（編輯：林家嫻）1140508

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