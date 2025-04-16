擴充國安基金5000億資金規模？ 財長：持開放態度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北16日電）近年台股市值成長，外界反映國安基金新台幣5000億元資金規模可擴充，財政部長莊翠雲今天指出，國安基金資金來源包括銀行融資以及向郵政儲金等四大基金借款，國安基金歷次進場雖沒有動用過四大基金部分，不過觀察台股市值成長很多，是否要擴大可動用資金規模，財政部持開放態度。

立法院財政委員會今天邀請財政部、經濟部等部會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委李彥秀質詢關切國安基金有無需求擴增可動用資金規模，若要擴編，理由為何。

莊翠雲回應，財政部對此持開放態度；目前國安基金的資金來源有2種，一種是最高2000億元融資，另一種是最高3000億元的四大基金借款，國安基金歷次進場都沒有動用過四大基金部分，但如今台股市值確實成長很多，她也相信，執行秘書操盤時，會非常謹慎地運用資金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據現行「國家金融安定基金設置及管理條例」，國安基金可運用資金有2大來源，第1是以國庫所持有的公民營事業股票為擔保，向金融機構借款，借款最高額度2000億元；第2，借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金、公務人員退休撫卹基金所屬可供證券投資而尚未投資的資金，最高額度3000億元。

民進黨立委郭國文日前提案修法，將國安基金可運用資金的上限提高至1兆元，同時，把國安基金可運用資金2大來源的借款最高額度均予以刪除，以增加籌措財源的彈性，也就是說，讓國安基金可在1兆元額度內，評估欲動用資金的來源比例。（編輯：潘羿菁）1140416