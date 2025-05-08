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楊金龍：央行持有美國政府公債低於3000億美元

2025/5/8 13:10（5/8 13:31 更新）
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中央銀行總裁楊金龍。（中央社檔案照片）
中央銀行總裁楊金龍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北8日電）川普2.0帶來極大不確定性，股匯債市遭遇亂流，台灣持有大量美國公債，是否因而承擔更大風險，受到關注。中央銀行總裁楊金龍今天表示，央行持有的美國政府公債，低於3000億美元。

美國財政部公布持有美國政府公債的前20大經濟體，日本以1兆793億美元高居第一，中國7608億美元居次，第三名是英國7402億美元。另外，台灣持有規模約2904億美元，排名第11名。

川普2.0上任以來，金融市場劇烈震盪，外界關注台灣央行持有大量美債，是否調整策略。

楊金龍今天於立法院表示，央行持有的美債除了美國政府公債，也有些大型機構發行的以美元計價債券，如果嚴格定義美國政府公債，央行持有部位低於3000億美元。

國民黨立委王鴻薇指出台灣持有美國政府公債排名高居全球第11名，楊金龍說明，這個數據不單指央行持有的美債，還包含民間部門。

王鴻薇追問，海湖莊園協議（Mar-a-Lago Accord）談及可能要求將持有美債轉為百年債券，楊金龍表示，央行已經多次澄清，沒有這個議題，這是市場傳言。

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根據央行先前澄清資料，媒體報導海湖莊園協議，提及美國與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值及轉換百年債券等議題，均屬市場人士臆測，並非事實。白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）日前已澄清，百年債券的構想是他加入川普團隊前所提出，並未納入當前川普政府政策選項。

央行補充，上述美國換債議題，據悉美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，並未有相關計畫；美國財政部於今年4月30日公布第2季度再融資聲明稿及webcast記者會指出，預計未來維持原有發債計畫，也沒有提及百年債券或外國持有美國公債課稅等議題。（編輯：楊凱翔）1140508

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