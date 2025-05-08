國發會：台積電是護國神山 國發基金1張都沒賣

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（中央社記者潘姿羽、張璦台北8日電）行政院國發基金為台積電第一大股東，動向備受關注。國發會副主委高仙桂今天表示，台積電是護國神山，國發基金近年1張股票都沒有賣，對台積電有充分信心。

今年3月，美國總統川普與台積電董事長魏哲家共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心等，台積電股價陷入震盪。

台積電10位董事席次中，有7位為獨立董事，國發基金是台積電第一大股東，在台積電董事會占有1席董事，2024年6月起由新任國發會主委劉鏡清擔任法人董事。

國民黨立委羅明才今天於立法院財政委員會質詢，國發基金手上握有很多台積電股票，近年是否有賣股。

高仙桂表示「沒有，1張都沒有」，因為台積電是護國神山，也是台灣的關鍵產業。

根據國發會資料，國發基金僅於1998至2005年間，因應國際情勢及政府財政調度而釋股，2005年以後至今未再釋股。

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羅明才指出，台積電加碼赴美投資，外界質疑已經變成「美積電」；高仙桂強調，台積電的關鍵技術還是在台灣，「我們對台積電有充分信心，國人應該都要有這樣信心」。

羅明才也關切國安基金這次第9度護盤，截至目前投入資金規模為何；財政部次長阮清華表示，現在尚不方便對外公告，國安基金不是以賺錢為目的，最主要是為穩定股市。（編輯：張良知）1140508