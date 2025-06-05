卓榮泰：中央無力自保何來宰割地方 還向台電借電費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北5日電）行政院統刪一般性補助款，引起部分地方政府反彈並提出訴願，台北市長蔣萬安更說「拒絕任中央宰割」。行政院長卓榮泰說，「今天會議室開燈的電費就是向台電借的」，許多部會也陷入類似絕境，「我們自己都無力自保何來宰割？」

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發部分地方反彈。台北市日前向行政院提出訴願，蔣萬安昨天並與另外9個縣市首長或代表共同至行政院，象徵聯合提訴願，批評中央刪減一般性補助款是對基礎民生的傷害、對法律制度的踐踏，強調拒絕任中央宰割。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會轉述，卓榮泰在院會中指出，行政院4月起已經沒有業務費向台電繳納電費，「今天會議室開燈的電費就是向台電借的」，且各部會也都有類似情形，監察院甚至更早前就已積欠台電電費。

卓榮泰說，行政院各聯合服務中心甚至有副執行長要抵押房屋支付服務中心費用，但這萬萬不可，因此正依法定程序動用第二預備金，只是後續需經過立法院同意。

他表示，行政院以及所屬各機關都已陷入這樣的絕境，因此必須強力反擊「中央宰割地方」這句話，「我們自己都無力自保何來宰割？」且中央與地方政府應該是一體的，遺憾此次沒有看到政府一體的考慮與思維，只看到政黨立場的對立。

卓榮泰也提到，今年許多地方政府的預算都是史上新高，即使中央的一般性補助款刪減後，地方的預算仍較去年高也是史上最好，唯獨中央在立法院刪減後，已經無力付出水電費，「這不是哭窮而是事實」。

他提醒各部會首長，應儘速解凍所有預算，且解凍後的各項預算要迅速全面審慎執行，不要影響到一般正常業務推動；同時也要全力溝通協調，儘速讓立法院通過「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，給予產業最大支持。

至於行政院是否會像監察院一樣，向台電提出還款計畫。李慧芝在記者會上說，相關業務費解凍程序在立法院當中，政院在這段期間會努力撙節，盼度難關。

行政院日前呼應台南市政府建議，擬在有朝野共識後，透過追加預算解決636億元、禁伐補償、國軍調整待遇的各項重要預算。李慧芝指出，追加預算需要地方政府及朝野立委支持，行政院才會提出用以解決困境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體詢問，若636億元無共識，禁伐補償等是否會切割處理，先行追加預算。主計總處公務預算處長許永議則表示，追加預算須有朝野共識，且3個部分將共同處理。

許永議也提到，內部曾經考量以「刪減國債付息」因應立法院要求刪減的636億元，但財政部評估恐5月就會發生無法付出利息的違約情況，影響債信，最終才決定統刪一般性補助款。（編輯：林淑媛）1140605