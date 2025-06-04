立院財委會排審補足地方補助款 綠：違法違憲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北4日電）立法院財政委員會今天排審民眾黨團所提補足地方補助款的提案。民進黨立法院黨團表示，數字證明民進黨執政支持地方、讓地方富起來，而財委會審查此案根本違法違憲，且冤有頭債有主，若藍白沒有惡砍總預算，不會有今天的惡果。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被立法院要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方政府及在野黨批評違法。

立法院財政委員會上午邀請財政部長莊翠雲等人就近10年中央政府依財政收支劃分法、地方制度法等地方政府的補助情形等議題進行專題報告，同時審查台灣民眾黨立法院黨團提案，即請立法院作成決議「行政院主計總處應依立法院審議中華民國114年度中央政府總預算案通案刪減之決議意旨，由中央各機關及所屬編列之預算刪減調整，並立即將一般性補助款足額撥付予地方政府」。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤及民進黨立委鍾佳濱、李坤城召開記者會表示，近10年來中央跟地方的財政收支狀況，值得討論，但民眾黨團提案有很大的問題，要用違憲的決議來推翻立法院審議完成的總預算，礙難照辦。

吳思瑤說，財政委員會排審此決議案，要以此推翻立法院早已審查完竣、三讀通過的中央政府總預算，根本是違法違憲再加1的會議，且民進黨團已多次論述，冤有頭債有主，如果藍白當時沒有惡砍惡刪總預算，倘若藍白支持行政院針對總預算案提出的覆議案，總預算之亂就能撥亂反正。

吳思瑤指出，總預算已上路，現在要用一個決議案推翻立法院會在1月三讀通過的總預算，不管在法理上還是實體上，都大有問題。

鍾佳濱說，行政院已多次對外說明刪除地方的一般性補助款原因，「人是你（藍白）殺的，不能現在叫我們來急救」，請藍白自重。

透過 Google News 追蹤中央社

李坤城認為，今天財委會召委找這麼多地方首長或財政首長過來，就是要形塑一種地方包圍中央，好像是中央砍預算導致地方施政困難的情況，但冤有頭債有主，預算被刪要去找在野黨。

吳思瑤最後補充說明，前總統馬英九卸任的那一年，中央給地方的總體支持為5056億元，而前總統蔡英文卸任時是8946億元，總統賴清德上任後，如果沒有被藍白惡砍，照顧地方的預算編列1兆151億元，創史上新高，民進黨執政照顧地方，讓地方富起來，反觀國民黨執政時期，地方苦哈哈。（編輯：萬淑彰）1140604