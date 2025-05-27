政院：總預算已無刪減空間 統刪地方補助款共體時艱

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（中央社記者賴于榛台北27日電）行政院統刪今年對地方的一般性補助款25%，引起地方政府與在野黨批評。政院晚間指出，今年度中央政府總預算遭立法院大幅刪減，已無刪減空間，因此透過統刪，盼財政充裕的地方政府共體時艱。

為因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方政府及在野黨批評違法。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組指出，中央政府總預算遭刪減新台幣2076億元，其中有關中央政府的部分已經被大幅刪減1439億元，而且內容很多都是針對特定項目巨幅刪減，例如大陸地區旅費刪減80%、國外旅費及出國教育訓練費刪減60%、媒體政策及業務宣導費刪減60%、特別費刪減60%，部分機關甚至全數刪除，嚴重衝擊業務運作，已無刪減中央政府預算的空間。

李慧芝說，為避免對國防安全、外交及教育政策等再進一步造成嚴重影響，因此主計總處只能調減一般性補助款，藉此達成立法院要求行政院自行調整刪減數636億元的額度。

對於在野黨指稱刪減一般性補助款有違法疑慮，李慧芝再次澄清，地方制度法第69條已明確規範中央政府具有裁量權，有關一般性補助款，是中央政府針對全國均衡發展以及地方財政能力進行全盤考量後，「酌予補助」，並無違法之處。

至於新版財劃法適用問題，李慧芝說，新版財劃法3月才公布生效，而今年度中央及各地方政府的預算都已完成編列及審議，其中也包含一般性補助款的編列，實務上無法再依照新版財劃法重新編列今年度預算，因此新版財劃法的效力只對於今年3月23日以後要編的明年度總預算發生效力。

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她說，新版財劃法第30條第3項「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數」的規定，也是在編列明年度預算時才有適用的空間。

李慧芝表示，行政院長卓榮泰日前受訪時也說，今年度一般性補助款總數原列為2501億元，其中990億元是幫助地方政府增裕財源的款項，不過去年度地方政府歲計賸餘總計708.5億元，包括直轄市約401.3億元，以及其他縣市約307.3億元，考量地方財政充裕，因此主計總處便請地方政府主要從此部分的990億元當中進行刪減，也希望地方政府共體時艱，一同度過在野黨大幅刪減中央政府總預算對國家所造成的困境。（編輯：林興盟）1140527