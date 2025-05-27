加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／孫易磊日職生涯首救援成功 英雄訪問幾乎全日文回答
首頁 / 政治

政院：總預算已無刪減空間 統刪地方補助款共體時艱

2025/5/27 20:10（5/27 20:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院外觀。（中央社檔案照片）
行政院外觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北27日電）行政院統刪今年對地方的一般性補助款25%，引起地方政府與在野黨批評。政院晚間指出，今年度中央政府總預算遭立法院大幅刪減，已無刪減空間，因此透過統刪，盼財政充裕的地方政府共體時艱。

為因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方政府及在野黨批評違法。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組指出，中央政府總預算遭刪減新台幣2076億元，其中有關中央政府的部分已經被大幅刪減1439億元，而且內容很多都是針對特定項目巨幅刪減，例如大陸地區旅費刪減80%、國外旅費及出國教育訓練費刪減60%、媒體政策及業務宣導費刪減60%、特別費刪減60%，部分機關甚至全數刪除，嚴重衝擊業務運作，已無刪減中央政府預算的空間。

李慧芝說，為避免對國防安全、外交及教育政策等再進一步造成嚴重影響，因此主計總處只能調減一般性補助款，藉此達成立法院要求行政院自行調整刪減數636億元的額度。

對於在野黨指稱刪減一般性補助款有違法疑慮，李慧芝再次澄清，地方制度法第69條已明確規範中央政府具有裁量權，有關一般性補助款，是中央政府針對全國均衡發展以及地方財政能力進行全盤考量後，「酌予補助」，並無違法之處。

至於新版財劃法適用問題，李慧芝說，新版財劃法3月才公布生效，而今年度中央及各地方政府的預算都已完成編列及審議，其中也包含一般性補助款的編列，實務上無法再依照新版財劃法重新編列今年度預算，因此新版財劃法的效力只對於今年3月23日以後要編的明年度總預算發生效力。

google news透過 Google News追蹤中央社

她說，新版財劃法第30條第3項「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數」的規定，也是在編列明年度預算時才有適用的空間。

李慧芝表示，行政院長卓榮泰日前受訪時也說，今年度一般性補助款總數原列為2501億元，其中990億元是幫助地方政府增裕財源的款項，不過去年度地方政府歲計賸餘總計708.5億元，包括直轄市約401.3億元，以及其他縣市約307.3億元，考量地方財政充裕，因此主計總處便請地方政府主要從此部分的990億元當中進行刪減，也希望地方政府共體時艱，一同度過在野黨大幅刪減中央政府總預算對國家所造成的困境。（編輯：林興盟）1140527

#中央政府
#財劃法
#立法院
#行政院
#總預算
#李慧芝
延伸閱讀
地方一般性補助款遭刪 藍批違法濫權籲政院懸崖勒馬藍白要求政院立即撥付地方補助款 批政院違法亂紀政院統刪地方補助款 民眾黨團將提案補足
李慧芝
政院：財源受限 竹竹苗校舍新整建計畫擬回歸地方辦理政院：統刪地方補助款25%無違法 且尊重立院審議權
立法院
歐洲重要價值夥伴計畫成員訪台 吳志中勉成台歐橋梁重大交通事故頻傳 家長團體籲修法重罰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：