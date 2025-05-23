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首頁 / 政治

政院統刪地方補助款 民眾黨團將提案補足

2025/5/23 11:13
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（中央社記者郭建伸台北23日電）行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，民眾黨團今天抨擊，立法院刪減的是中央浮編預算，完全沒刪到地方補助款，打地方政府出氣怪還罪給在野黨，黨團將促請立院決議立即補足。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，藍白是罪魁禍首、勿甩鍋，本案是今天立法院會重點，民進黨團會把握論述機會，說清楚事情真相與原委。

立法院刪減中央政府總預算，要求行政院自行刪減新台幣636億餘元。行政院認為窒礙難行，已決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，再視釋憲結果決定後續撥付狀況。

民眾黨團今天舉行「中央濫編預算不知檢討，竟刪地方懲罰人民」記者會，黃國昌抨擊，行政院長卓榮泰不知道聽了哪位閣員的餿主意，竟將一般性補助款統刪25%，甚至把鍋甩給立法院，指稱是立法院統刪才被迫做這件事，根本是胡搞瞎搞、目無法紀且公然違法。

黃國昌質疑，有關立法院114年度總預算案的提案，寫得是「針對中央各機關及所屬通案刪減用途別項目」，刪除的就是中央政府浮編、濫編預算，怎麼會是砍地方補助款，114年度的立院提案，完全沒寫到刪除地方補助款，「卓榮泰是中文識讀能力有問題嗎？」。

黃國昌也表示，原本114年度總預算編列到3兆1324億餘元，若扣除挹注台電的1000億元，立法院最後合計刪減僅占3.43%。他痛批，中央給地方的一般性補助款是法定義務，但行政院在此向地方暴收25%，民進黨政府不僅集權，還要「集錢」，以違法方式權錢一把抓。

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黃國昌也抨擊，行政院此舉宛如「土匪政府」，目的是告訴立法院，以後不准刪減任何預算，否則就要打地方政府出氣，並怪罪到在野黨立委；對於行政院違法亂紀，民眾黨團一步都不會退讓，將於今天立法院會提案，要求立院決議行政部門立即補足中央政府應給予的地方補助款。

關於行政院統刪地方政府一般性補助款，民進黨團幹事長吳思瑤說，這是應驗黃國昌所說「預算一定刪到國人有感」。對此，黃國昌抨擊，刪除地方補助的是行政院，沒想到吳思瑤還能甩鍋給在野黨，有人說吳思瑤的綽號是「吳造謠」，不是浪得虛名，這就是執政黨嘴臉。（編輯：蘇龍麒）1140523

黃國昌
綠批倡議國安簡報直播是歪風 黃國昌：造謠政院統刪地方補助款25% 綠：一切惡源是在野提案
吳思瑤
白提立即撥付地方補助款 綠：藍白是罪魁禍首勿甩鍋賴總統拋國家主權基金 綠：訂專法需朝野齊心協力
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