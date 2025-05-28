在野不滿禁伐補償未用特別預算 政院解凍5億未果

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（中央社記者賴于榛台北28日電）立法院內政委員會今天處理114年度中央政府總預算案有關行政院預算解凍案，雖然業務費等5案解凍案闖關成功，但在野黨立委不滿禁伐補償未用特別預算支應，最終協商未果，行政院院本部遭凍結的新台幣5億元預算持續凍結，另定期處理。

行政院院本部今年度總預算編列新台幣15億元，共遭刪除2億元、凍結5億元，其中新聞傳播業務、聯合服務業務、施政及法制業務預算全遭刪除；另外，業務費遭刪減45%後，改列1億8540萬元，再遭凍結70%。

立法院內政委員會今天處理今年度行政院單位預算解凍報告，除行政院預算凍結5億元案，其他行政院業務費預算凍結70%案、一般行政科目凍結1000萬元案、一般行政檔案管理典藏掃描及維護科目凍結300萬元案、性別平等業務凍結150萬元案，以及資訊管理科目凍結150萬元案，委員會皆同意解凍。

依照立院要求，政院院本部遭凍結的5億元，須提出原住民保留地禁伐補償條例追加預算案、原民會補充人力規劃期程、平埔族群法案才可動支。政院秘書長龔明鑫今天指出，政院未來將依禁伐補償經費需求、社宅投資情形、原住民族綜合發展基金財務狀況及業務實際需求，適時由公務預算撥補基金協助；原民會補充人力也在規劃中；另外行政院會15日已推出「平埔原住民族群身分法」草案，送立院審議。

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無黨籍立委高金素梅質詢時表示，立院明明要求以特別預算編足1公頃6萬元的禁伐補償，政院卻要以公務預算支出，根本是違法亂紀，她將持續凍結政院預算；國民黨立委鄭天財也質疑政院未遵守承諾。

龔明鑫再三強調，政院會努力達成1公頃6萬元的禁伐補償，不過最後朝野協商未有共識，內政委員會主席張宏陸宣布，行政院院本部其餘解凍案通過，遭凍結的新台幣5億元預算持續凍結，另定期處理。（編輯：翟思嘉）1140528