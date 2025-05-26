立院司法及法制委員會審國安會預算 2分鐘完成解凍

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（中央社記者葉素萍台北26日電）立法院司法及法制委員會今天下午1時繼續處理114年度中央政府總預算關於國家安全會議預算凍結等案，因為藍白立委沒人出席，在場民進黨立委無異議，會議主席莊瑞雄宣布「准予動支、提報院會」，委員會2分鐘完成解凍。

立法院司法及法制委員會21日審查總統府與國安會114年度預算解凍案，當時在野黨立委對於秘書長請假未列席會議表達不滿，國安會預算因此卡關。

立法院司法及法制委員會今天下午開會繼續審查114年度中央政府總預算關於國家安全會議預算凍結項目等3案，其中包括，「業務費」預算凍結30%、「諮詢研究業務」預算凍結200萬元、「諮詢研究業務」中「業務費」預算凍結100萬元，總金額約1600萬元。

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國安會秘書長吳釗燮今天請假，由副秘書長徐斯儉代表列席。僅會議主席莊瑞雄、民進黨立委陳培瑜、沈發惠在場。

會議下午1時開始，莊瑞雄介紹列席官員後，詢問是否准予動支；在場立委皆無異議，莊瑞雄隨即宣布「准予動支、提報院會」；委員會1時2分散會，徐斯儉會後笑容滿面，並向陳培瑜等人致意。（編輯：林興盟）1140526