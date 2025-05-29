連江縣長：續與中央溝通補助款 不考慮訴願

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（中央社記者潘欣彤連江縣29日電）針對行政院刪減地方一般性補助款，國民黨籍連江縣長王忠銘今天對媒體表示，已請財主單位先找出可暫緩實施的計畫，並持續透過管道與中央政府溝通，不考慮訴願。

連江縣長王忠銘今天下午接受媒體電話訪問時說，連江縣財政仰賴中央補助比例很高，若提出訴願形同「死路一條」，故不考慮提訴願；但仍不放棄透過各種管道與中央溝通，盼能將衝擊降到最低。

王忠銘指出，行政院刪減連江縣114年一般性補助款新台幣3億7千萬元，刪減比率為27.3%，對縣內教育、社會福利、一般建設的各項計畫預定執行目標，造成大幅影響，更使整個行政體系混亂，身為首長覺得很痛苦。

他表示，全縣年度自籌財源為4億餘元，僅佔全體決算數51億餘元的8%，其餘皆來自中央補助。財劃法遲遲未正式通過，如今行政院再砍一般性補助款3億7千萬元，讓自籌財源能力本就不佳的連江縣，財政更加捉襟見肘。

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王忠銘表示，為補足此缺口，他已要求財政稅務局與主計處，先將無合約或未發生權責關係的計畫，能暫緩實施的就暫緩實施，尚未招標者則預先控管，並針對執行中的計畫逐步管控支出。

若預算仍不足，恐將走上貸款一途。但他無奈表示，貸款程序複雜不說，「請問誰願意借錢給連江縣」。（編輯：吳素柔）1140529