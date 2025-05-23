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政院刪嘉縣35億元補助 翁章梁：嚴重影響施政

2025/5/23 17:30（5/23 17:41 更新）
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行政院刪減嘉義縣政府一般性補助款達新台幣35億元，縣長翁章梁（圖）23日指出，減少金額等於嘉義縣一年的自有稅收，嚴重影響施政，他會持續向中央表達地方的關心及憂慮，並嚴守財政紀律。中央社記者蔡智明攝 114年5月23日
行政院刪減嘉義縣政府一般性補助款達新台幣35億元，縣長翁章梁（圖）23日指出，減少金額等於嘉義縣一年的自有稅收，嚴重影響施政，他會持續向中央表達地方的關心及憂慮，並嚴守財政紀律。中央社記者蔡智明攝 114年5月23日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）行政院刪減嘉義縣一般性補助款新台幣35億元，縣長翁章梁說，減少的金額等於嘉義縣一年的自有稅收，嚴重影響施政，但他會嚴守財政紀律讓縣政穩定推動，照顧縣民權益。

翁章梁今天告訴中央社記者，嘉義縣114年度總預算編列379億1956萬元，中央補助款即佔總預算約88%，其中一般性補助款占全年度總預算高達37.12%。

但立法院刪減預算的結果，排擠到行政院對地方的一般性補助款，嘉義縣遭刪減35億元，減少的金額等同於嘉義縣一年的自有稅收，影響很大。

翁章梁強調，時值嘉義轉型農工科技大縣的關鍵時刻，各項重大建設有序推動中，他會持續向中央表達地方的關心及憂慮，並嚴守財政紀律，讓縣政能夠繼續穩定推動，照顧縣民權益。

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縣府表示，被刪35億元中包括平衡預算補助刪除約24億5000萬元，教育補助刪除約3億7000萬元，社會福利刪除約2億9000萬元，基本設施刪除約2億6000萬元，其他基本支出刪除約1億多元。

縣府因應方式將延後或調整非急迫性的計畫經費，縮小財政收支缺口，縮減縣府對其他單位補助，再有缺口則向銀行舉借長期債務支應，讓各項基本設施開支、法定社福支出、現有人員的薪資與福利不受影響，重大建設或緊急工程能持續推動。（編輯：張銘坤）1140523

翁章梁
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