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政院提636億追加預算 藍委籲先補足地方補助款再討論

2025/5/30 20:29
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（中央社記者王承中台北30日電）行政院統刪對地方的一般性補助款25%，行政院長卓榮泰拋出解方，盼立法院支持新台幣636億元追加預算。國民黨立委林沛祥呼籲，政院先補足給地方政府的一般性補助款，再來好好討論行政院所提的追加預算。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方政府及在野黨批評違法。卓榮泰昨天表示，未來若各縣市立委支持政院提出的636億元追加預算，讓禁伐補償、國軍調整待遇的各項重要預算能辦理追加，將不失為一個解決方法。

國民黨立法院黨團副書記長許宇甄今天表示，這不是單純的財政調整，而是拿人民的生活當籌碼，逼地方和立法院就範。財政補助應是平衡區域發展的潤滑機制，若成為懲罰與施壓的工具，則是對民主憲政秩序的踐踏、對國家治理根基的掏空。

許宇甄指出，中央對地方財政補助需具備穩定性與可預測性，目的是為保障地方政府施政的延續，並確保基本公共服務不中斷，保障民眾生存及發展。

許宇甄表示，民國88年「地方制度法」、「財政收支劃分法」制定及修法，使中央補助地方有完善法律規範，一般性補助款成了縮小城鄉差距、維繫地方整體發展的潤滑劑，運作20多年下來，從未發生行政院苛扣一般性補助款要脅地方，逼迫立法院通過追加預算的情況。

許宇甄指出，一般性補助款不該成為政院用來懲罰、威脅地方政府的籌碼，更不該是用來逼迫立法院通過追加預算的政治手段。

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林沛祥指出，行政院先是史上首次刪除給地方政府的一般性補助款，現在又要情勒在野黨立委，要求要先通過行政院所提的追加預算，這有點像是綁匪要求家屬贖肉票。

林沛祥表示，如果朝野真的要有善意、有互信基礎的互動，呼籲行政院先補足給地方政府的一般性補助款，大家再來好好討論行政院所提的追加預算。（編輯：林克倫、林家嫻） 1140530

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