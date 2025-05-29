加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
馬斯克離開川普政府 白宮官員證實離職
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰2/300
首頁 / 政治

卓榮泰拋統刪解方 盼立委支持636億元追加預算

2025/5/29 11:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北29日電）今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院為此統刪地方補助款25%，引發反彈。行政院長卓榮泰今天說，未來若各縣市立委支持行政院提出的636億元追加預算，讓禁伐補償、國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加，將不失為一個解決的方法。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方政府及在野黨批評違法。

行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時轉述，台南市代表今天在院會提出臨時動議，建議一般性補助款部分，能以追加預算的方式來解決地方面臨的困難，卓榮泰則說，今年中央政府總預算刪減數達到2076億元，每一筆錢都直接跟人民相關，行政院在被如此刪減的情況下，調整支出結構，刪除一般性補助款，這是不得不、也是唯一的作法。

卓榮泰說，立法院大幅刪減636億元，讓行政院跟地方政府都陷入窒礙難行之中，經主計總處盤點，部分縣市政府尚有舉債空間，也可以運用歲計賸餘，或者撙節非必要支出等，他理解各縣市政府的為難，而行政院也有為難之處，只能向立法院提出覆議，而覆議也被否決了。

google news透過 Google News追蹤中央社

他表示，當初立法院審議總預算之時，非常感謝部分縣市像台南、高雄的立委都是支持行政院，未來如果各縣市的立法委員也能夠支持行政院針提出636億元的追加預算，包括禁伐補償，以及對國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加，問題或許可以迎刃而解，不失為一個解決的方法。

卓榮泰說，期待各縣市可以發揮影響力，讓各地方的立法委員能夠支持行政院辦理追加預算，就像當初台南、高雄一樣，期待大家共同一起來努力。（編輯：蘇龍麒）1140529

#主計總處
#台南市
#立法院
#行政院
#卓榮泰
卓榮泰
葉丙成案 卓榮泰指示儘速調查給外界交代卓榮泰：中央地方攜手推道安三箭 打造安全用路環境
立法院
跨校學團盼阻菸害擴散 籲修法恢復大學吸菸區小黨疾呼朝野支持兒童托育服務法 避免剴剴案再發生
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
葉丙成案 卓榮泰指示儘速調查給外界交代
14
更多編輯台推薦新聞：