卓榮泰拋統刪解方 盼立委支持636億元追加預算

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（中央社記者賴于榛台北29日電）今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院為此統刪地方補助款25%，引發反彈。行政院長卓榮泰今天說，未來若各縣市立委支持行政院提出的636億元追加預算，讓禁伐補償、國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加，將不失為一個解決的方法。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發地方政府及在野黨批評違法。

行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時轉述，台南市代表今天在院會提出臨時動議，建議一般性補助款部分，能以追加預算的方式來解決地方面臨的困難，卓榮泰則說，今年中央政府總預算刪減數達到2076億元，每一筆錢都直接跟人民相關，行政院在被如此刪減的情況下，調整支出結構，刪除一般性補助款，這是不得不、也是唯一的作法。

卓榮泰說，立法院大幅刪減636億元，讓行政院跟地方政府都陷入窒礙難行之中，經主計總處盤點，部分縣市政府尚有舉債空間，也可以運用歲計賸餘，或者撙節非必要支出等，他理解各縣市政府的為難，而行政院也有為難之處，只能向立法院提出覆議，而覆議也被否決了。

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他表示，當初立法院審議總預算之時，非常感謝部分縣市像台南、高雄的立委都是支持行政院，未來如果各縣市的立法委員也能夠支持行政院針提出636億元的追加預算，包括禁伐補償，以及對國軍調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加，問題或許可以迎刃而解，不失為一個解決的方法。

卓榮泰說，期待各縣市可以發揮影響力，讓各地方的立法委員能夠支持行政院辦理追加預算，就像當初台南、高雄一樣，期待大家共同一起來努力。（編輯：蘇龍麒）1140529