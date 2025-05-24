侯友宜當面籲補助款關注新北 卓榮泰促使用歲計賸餘

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（中央社記者賴于榛台北24日電）行政院預計統刪今年對地方的一般性補助款25%，新北市長侯友宜今天與行政院長卓榮泰同台時，呼籲中央多關照人均預算六都最少的新北市，看到民眾社福與教育等需求；卓榮泰則說，期盼地方共體時艱，利用地方歲計賸餘照顧新北市各個族群。

為因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院將統刪對地方的一般性補助款25%，地方政府則陸續表達反對意見。不過，這25%目前是先暫緩撥款，待釋憲結果出爐。

卓榮泰、文化部長李遠、侯友宜、立法委員蘇巧慧、張雅琳、張宏陸、葉元之，以及在地議員等人今天出席「國家兒童未來館」願景館的開幕典禮。率先致詞的侯友宜以三峽重大車禍為例，呼籲執政者關注並協助解決民眾痛苦與需求。

侯友宜表示，新北市人均預算是六都最少，需要中央更多關照，也有很多辛苦人需要社福、教育等預算，希望中央就算對地方補助款有不同想法，也要看到民眾的需求與痛苦，一起面對問題，把民眾照顧得更好。

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卓榮致詞時則回應指出，今年中央已經把過去所有的歲計賸餘新台幣4100億元，用作特別條例與特別預算，未來對產業支持、安定就業、照顧民生、國家安全韌性可以做全面的照顧，希望地方政府也可以共體時艱。

他說，所有地方政府去年度共有708億元歲計賸餘，其中六都合起來超過400億元，希望地方政府能把歲計賸餘用到侯友宜關注的各個面向，因為中央已經做，地方也可以做，期盼能不遺漏每一個族群。（編輯：翟思嘉）1140524