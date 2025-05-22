蔣萬安：北市補助款少37.9億 希望中央懸崖勒馬

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）因應今年度中央政府總預算遭刪減，行政院決定統刪對地方的一般性補助款25%。台北市長蔣萬安今天表示，北市將因此少了37.9億元的補助，呼籲中央懸崖勒馬。

蔣萬安今天在臉書發文表示，行政院統刪全國各地方政府的一般性補助款，台北市將因此少了新台幣37.9億元的補助，「這一刀直直砍向對市民最實質的照顧，違法刪減的後果就是人民受罪」。

蔣萬安說，受到刪減補助衝擊的包含教育補助、社會福利補助及基本設施補助，從兒少、婦女、長者、身心障礙的福利，到全國最近都非常關注的行人安全，包含人行道及道路的改善和維護都受到影響，這些都是生活中最基本、重要的，也直接關係到每位市民的福祉。

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蔣萬安指出，「財政收支劃分法」第30條規定，中央政府給予地方政府的一般性補助款金額不得低於前1年度預算數，也就是說這次的刪減已經違法，市府今天將發函行政院，極力爭取民眾應有的權益與保障，希望中央懸崖勒馬，回歸依法行政。

此外，台北市副市長林奕華今天上午出席行政院會時，當面向行政院長卓榮泰表達台北市無法接受一般性補助款遭刪減的立場，呼籲中央重新考慮，不要帶頭違法，傷害市民權益。（編輯：張銘坤、蕭博文）1140522