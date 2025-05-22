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苗縣補助款將減28億 鍾東錦：教育、社福衝擊大

2025/5/22 11:21
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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）行政院函文各縣市刪減一般性補助款，苗栗縣將減少28.1億元，約占縣內總預算10%，縣長鍾東錦說，恐將衝擊教育建設、社福補助及工程款給付，因已無法舉債，即起要更省吃儉用。

立法院刪減中央政府總預算，行政院決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，苗栗縣刪減金額約新台幣28.1億元。鍾東錦上午出席縣議會總質詢前接受媒體訪問指出，28.1億相當於苗栗縣今年度總預算的10%，預算既已編定，該執行的還是要執行，只是到年底一定會產生赤字。

對於影響面，鍾東錦表示，首當其衝是教育建設地方配合款部分，苗栗縣政府要負擔一半，「這點老實說根本做不到」，部分已由立委爭取到的案件可能被迫暫緩，也會讓很多學校老舊設施、設備無法改善，縣府會持續跟教育部協商是否請國教署幫忙。

除了教育建設，鍾東錦指出，像是一般工程款的給付、社福補助影響都會受影響，至於公務員薪水部分，不至於發不出來，只是要挖東牆補西牆，會比較辛苦比較累，「我們從現在開始，應該會更省吃儉用」。

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鍾東錦表示，地方與中央的關係應該是夥伴，而不是對立，希望行政院能再討論，跟地方政府協商一下，看能否把這個事情處理得完美，否則可能每個縣市都跳腳。

鍾東錦說，苗栗縣已無法舉債，日前他曾北上行政院當面向主計總處主計長陳淑姿表達苗栗縣困難，主計長有允諾，會看看中央如何特別幫忙處理，待由行政院長定奪，當時有說要等兩週時間，現在時間還沒到。（編輯：龍柏安）1140522

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鍾東錦
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