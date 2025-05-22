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政院統刪地方補助款25% 藍：為了政治鬥爭違法濫權

2025/5/22 12:50（5/22 13:56 更新）
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行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇（中）、副書記長許宇甄（右）等人，22日在立法院國民黨團舉行記者會；王鴻薇表示，這是實實在在的違法濫權，並批評賴政府為了政治鬥爭，不惜虐待地方及人民。中央社記者郭日曉攝 114年5月22日
行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇（中）、副書記長許宇甄（右）等人，22日在立法院國民黨團舉行記者會；王鴻薇表示，這是實實在在的違法濫權，並批評賴政府為了政治鬥爭，不惜虐待地方及人民。中央社記者郭日曉攝 114年5月22日
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（中央社記者王承中台北22日電）行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，國民黨團書記長王鴻薇今天表示，這是實實在在的違法濫權，今年度地方一般性補助款，立院一毛未刪，並經總統公告實施，行政院無權自行刪減。賴政府為了政治鬥爭，不惜虐待地方及人民。

立法院刪減中央政府總預算，要求行政院自行刪減新台幣636億餘元。行政院認為窒礙難行，已決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，再視釋憲結果決定後續撥付狀況。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、副書記長許宇甄等人，今天在立法院國民黨團召開「大刪地方補助款，賴政府心中還有人民？」記者會。

王鴻薇指出，行政院違法濫權，任意刪減對地方的一般性補助款，民進黨一定又繼續宣傳是藍白在刪預算，但今年度中央對地方的一般性補助款共新台幣2500億元，立法院一毛未刪，並經總統府公告實施，在立法院沒有同意的狀況，行政院無權自行刪減。

王鴻薇表示，根據國民黨團統計的資料，行政院對各縣市一般性補助款的刪除比例高達27.3%，大概是採等比例的方式刪除，平常補助越多的縣市，被刪的就越多，刪減數超過50億元的縣市分別是台南市、高雄市、彰化縣及屏東縣，顯示民進黨政府就是長期偏愛綠營執政縣市。

王鴻薇指出，另外新北市被刪30億元、台北市38億元、桃園市20億元、台中市32.4億元，這是中央政府全面性懲罰地方政府。

王鴻薇表示，且根據經立法院三讀修正通過的財劃法明定，中央給予地方的一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度的預算編列數。雖然民進黨對財劃法跟總預算提出釋憲，但釋憲案還沒有成功，難道就可以不遵守，行政院是實實在在的違法濫權，為了政治鬥爭，不惜虐待地方及人民。

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羅智強則表示，他也得到爆料，過去中央政府從未因總預算被刪減而砍地方補助款，如今賴政府卻做了。為何今天賴政府要拿地方一般性補助款開刀，他質疑就是罷團跟賴總統開會時所提出的建議。

國民黨立委張嘉郡也透過新聞稿指出，最近看到內政部有預算可以補助改路名，卻大砍一般性補助款，讓她深感行政院「有錢改路名、沒錢顧人民」，縣市政府的資源本來就不如直轄市，行政院縮減給縣市政府的一般性補助款，等於是加大城鄉落差，把縣民當成次等國民。（編輯：蘇龍麒）1140522

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