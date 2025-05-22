政院：統刪地方補助款25%無違法 且尊重立院審議權

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（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院預計統刪今年對地方的一般性補助款25%，引起地方政府反彈並質疑違反新版財劃法。行政院指出，此次刪減依據，除尊重立法院審議預算的權限，加以去年編的今年度總預算適用舊版財劃法，也無違法。

為因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院將統刪對地方的一般性補助款25%。不過，這25%目前會先暫緩撥款，待釋憲結果出爐。

統刪引發地方縣市反彈，台北市長蔣萬安今天說，根據財政收支劃分法第30條，中央政府給予地方政府的一般性補助款金額不得低於前一年度預算數，質疑此次刪減違法；高雄市長陳其邁今天也提到，南部縣市有人口結構老化、土地面積大、城鄉差距大等狀況，盼立法院、行政院多關愛南部縣市。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，行政院主計總處通知地方政府刪減一般性補助款636億元，完全是依照立法院在今年1月21日三讀的總預算案，以及立法院在同年3月12日否決行政院所提覆議案的結果辦理，並無違法之處。

李慧芝指出，中央政府補助地方政府的依據，不論是按照地方制度法第69條或是財劃法第30條，都明確規範中央政府具有裁量權，為全國經濟均衡發展，得酌予補助地方政府，而行政院主計總處去年8月30日也有去函各縣市政府，告知有關核定今年度中央對各市縣一般性補助款，如經立法院審議結果有所刪減，將依其審議結果配合調整。

至於被質疑統刪違法部分，她說，新版財劃法在今年3月21日公布時，114年度中央及各地方政府的預算都已依照原版財劃法完成編列及審議，其中也包括一般性補助款的編列，而依照新版財劃法的規定，財政部應該在會計年度開始前4個月通知各地方政府被分配到的算定金額，但實務上無法再回溯到今年適用。

政院人士對記者補充解釋，也就是去年編的總預算適用的是舊版財劃法，而非適用新版財劃法。

李慧芝也強調，此次刪減一般性補助款的依據，是完全尊重立法院審議預算的權限，按照立法院的決議自行刪減預算，與外界所提「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第12條、第13條以及第18條第3項等有關減撥、扣減、停撥等規定完全無關。

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至於為何統刪25%，政院人士解釋，統刪比例的計算方式，是以被要求自行刪減的636億元為分子，今年度地方政府一般性補助款2501億元為分母，計算出25%。

有部分地方政府指統刪高達約27%，政院人士說明，地方政府算出27%，是計入未來會撥補給地方政府的專項政策共173億元，但中央未來皆會撥補給地方政府。173億元專項政策包含學校午餐採用國產可溯源食材補助46億元、待遇調整補助90億元、教師專案退休6億元、促參獎勵金5億元、考核獎勵金12億元，以及因應相關法令修正等須增撥事項14億元。（編輯：林興盟）1140522