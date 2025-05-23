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民眾黨團提案補足地方補助款 藍白聯手表決付委審查

2025/5/23 17:31（5/23 17:49 更新）
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行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，民眾黨立法院黨團提案，要求立即將一般性補助款足額撥付給地方政府。民進黨立法院黨團23日在議場中央擺放大字報，指罪魁禍首就是藍白，黨團幹事長吳思瑤說，這是應驗民眾黨立委黃國昌所說「刪到國人有感」。中央社記者郭日曉攝 114年5月23日
行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，民眾黨立法院黨團提案，要求立即將一般性補助款足額撥付給地方政府。民進黨立法院黨團23日在議場中央擺放大字報，指罪魁禍首就是藍白，黨團幹事長吳思瑤說，這是應驗民眾黨立委黃國昌所說「刪到國人有感」。中央社記者郭日曉攝 114年5月23日
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（中央社記者郭建伸台北23日電）行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引發在野怒批違法亂紀，民眾黨團提案促請要求立即足額撥付一般性補助款給地方。立法院會今天表決時，藍白挾人數優勢通過，將提案送交財政委員會審查。

立法院刪減中央政府總預算，要求行政院自行刪減新台幣636億餘元。行政院認為窒礙難行，已決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，再視釋憲結果決定後續撥付狀況。

立法院會上午11時後進入討論事項，藍白提出變更議程，將民眾黨團所提「立即撥付一般性補助款給地方」一案列為討論事項第2案。

民眾黨團提案指出，114年總預算編列浮濫，為中華民國史上最高的總預算，立法院本於職責審議預算，中央政府不思檢討如何有效節用分配資源，卻意圖慷地方政府之慨，緊縮一般性補助款補助事項，將各縣市基本財政收支差短與定額設算的教育、社會福利及基本設施等改為未分配數，此舉不僅違反原預算刪減提案意旨，更嚴重影響地方財政及運作，對地方長期建設造成劇烈衝擊。

民眾黨團提案指出，建請立法院決議，要求行政院主計總處應依立法院審議總預算通案刪減的決議意旨，由中央各機關及所屬編列的預算刪減調整，並立即將一般性補助款足額撥付予地方政府。

院會進行討論時，藍綠白皆砲火猛烈。國民黨團書記長王鴻薇抨擊，以前扁、馬、蔡政府不敢做的事，現在賴政府卻瘋起來直接砍對地方政府補助款，民進黨立委不斷造謠稱這是藍白刪除造成；但地方補助款許多與教育、社福有關，她要問賴政府「為何要窮教育、苦孩子？」她也點名民進黨立委吳思瑤、蘇巧慧、林俊憲、陳亭妃等有意投入選舉的立委，是否贊成台北市、新北市府、台南市府的預算被砍。

民眾黨團總召黃國昌質疑，政院把被刪除預算轉嫁到地方政府，完全違法亂紀，不僅轉嫁到地方政府，更是找一般民眾出氣，每位立委都應清楚表態，是否認同行政院胡搞瞎搞。

民進黨團幹事長吳思瑤反擊，冤有頭債有主，民眾黨團提出的決議案，就是藍白自己想漂白惡砍總預算的罪行，想甩鍋賴給總統，但當初若沒有亂砍預算惡因，就不會有苦果，若彼時支持行政院所提的總預算覆議案，就能夠撥亂反正；藍白確實成功把總預算刪到讓國人有感，現在確實應驗，地方首長若要算帳請找自家立委。

民進黨立委蔡易餘則質疑，民眾黨團用一張沒有法律拘束力的決議，只是為了博取短影音聲量，洗白當時的錯誤決策；若真的想補救地方預算，該提的是「懺悔特別條例」，而不是口號。

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歷經朝野立委輪番發言，立法院會於傍晚5時處理民眾黨團提案。院會處理時，國民黨團提議將此案交付立法院財政委員會審查，民進黨團則提議不審查。

表決處理時，院會先表決國民黨團提議，藍白挾人數優勢，以贊成57人、反對49人票數，將提案送交財政委員會審查。表決結束後，民進黨立委則在議場內不斷高喊「就是藍白，惡砍預算，全民受害」。（編輯：蘇龍麒）1140523

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