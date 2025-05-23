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首頁 / 政治

白提立即撥付地方補助款 綠：藍白是罪魁禍首勿甩鍋

2025/5/23 10:09（5/23 10:14 更新）
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（中央社記者王揚宇台北23日電）行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，民眾黨立法院黨團提案，要求立即將一般性補助款足額撥付給地方政府。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，藍白是罪魁禍首、勿甩鍋，本案是今天立法院會重點，民進黨團會把握論述機會，說清楚事情真相與原委。

立法院刪減中央政府總預算，要求行政院自行刪減新台幣636億餘元。行政院認為窒礙難行，已決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，再視釋憲結果決定後續撥付狀況。

台灣民眾黨立法院黨團提案，行政院主計總處應依立法院審議總預算案通案刪減的決議精神，立即將一般性補助款足額撥付給地方政府。該提案已列入23日立法院會討論事項。

針對上述議題，吳思瑤今天在立法院受訪表示，藍白聯手要變更今天立法院會議程，該提案是重中之重，但冤有頭債有主，行政院被藍白的立法院惡砍預算、被迫自斷手腳，藍白卻未搞清楚自己是罪魁禍首，還想甩鍋、想賴給總統賴清德。

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吳思瑤指出，民進黨團會把握論述機會，把事情的原委、真相說明清楚，讓社會大眾知道一切的始作俑者是黃國昌，現在還敢提這種自我打臉的提案，況且行政院的作為並無違法，反倒違憲的是藍白立委。

吳思瑤最後表示，當初是藍白立委惡刪總預算案，現在造成這樣的後果，地方政府感到痛、人民承受苦果，大家都覺得難受，但行政團隊是受害者，也努力善後，真的是沒有辦法的辦法。（編輯：蘇龍麒）1140523

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