加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治

政院統刪地方補助款25% 綠：一切惡源是在野提案

2025/5/22 12:50（5/22 13:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院刪凍114年中央政府總預算，要求行政院自行刪減新台幣636億餘元。行政院認為窒礙難行，已決定統刪中央給各縣市一般性補助款25%，引發在野黨抨擊。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（圖）22日拿出在野黨當初的提案表示，冤有頭，債有主，一切惡源是在野黨提案。中央社記者林敬殷攝 114年5月22日
立法院刪凍114年中央政府總預算，要求行政院自行刪減新台幣636億餘元。行政院認為窒礙難行，已決定統刪中央給各縣市一般性補助款25%，引發在野黨抨擊。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（圖）22日拿出在野黨當初的提案表示，冤有頭，債有主，一切惡源是在野黨提案。中央社記者林敬殷攝 114年5月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北22日電）立法院日前三讀民國114年中央政府總預算，要求行政院自行刪減新台幣636億餘元。行政院認為窒礙難行，已決定統刪中央給各縣市一般性補助款25%，引發在野黨抨擊。民進黨立法院黨團今天表示，冤有頭，債有主，一切惡源是在野黨提案。

立法院今年1月刪減、凍結114年度中央政府總預算，要求行政院自行刪減636億餘元。行政院認為窒礙難行，已決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，行政院已針對總預算聲請釋憲，因此，將視釋憲結果決定後續撥付狀況。

民進黨團幹事長吳思瑤上午在立法院受訪時表示，冤有頭，債有主，一切的惡源、惡因就是在野黨提案，當初審議114年度中央政府總預算，藍白聯手提案通刪939億元，要求行政院自行刪減636億元，提案人有民眾黨團總召黃國昌、國民黨團總召傅崐萁、黨團書記長王鴻薇及民眾黨立委麥玉珍等。

吳思瑤指出，114年度中央政府總預算被藍白大筆一揮，刪減2075億元，創下史上新高，通刪部分，藍白提案刪減939億元，最後要行政院自行刪減636億元。行政院必須遵從立法院三讀通過的總預算，其他部會都幾乎砍到只能維持基本運作，行政院在不得已狀況下，只能對中央撥補給地方的一般性補助款，暫時不予分配25%，就是要挪出這個636億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳思瑤說，黃國昌當初曾說，砍預算一定砍到國人有感，果然真的有感，讓全民嚐到惡砍、惡刪預算的苦果，行政院是受害者，全台灣人民是受害者，藍白作為加害者，竟然譴責受害者。

吳思瑤表示，受害者必須求生存，國家必須生存下來，行政院窮盡一切，想方設法，才對中央撥補給地方的一般性補助款，暫時不予分配25%。行政院已針對114年總預算提出釋憲，希望憲法法庭能夠對總預算亂源，做出終極的裁判，終止總預算的苦果，若釋憲成功，亂象、亂源就可以獲得解決。（編輯：蘇龍麒）1140522

#吳思瑤
#黃國昌
#民眾黨
#民進黨
#立法院
#行政院
#麥玉珍
延伸閱讀
苗栗補助款將減28億 鍾東錦：教育、社福衝擊大高雄補助款減逾51億 陳其邁：影響社福欲哭無目屎新北一般補助款遭刪30億 侯友宜盼中央審慎檢討北市一般補助款將刪37.9億 發函政院籲依法編列
吳思瑤
賴總統拋國家主權基金 綠：訂專法需朝野齊心協力黃國昌要求國安簡報直播 國安會：沒辦法
黃國昌
總統邀共商國是 黃國昌：民眾黨已接到潘孟安電話總統拋朝野共商國是 黃國昌：願受邀但須不設前提
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

65
更多編輯台推薦新聞：