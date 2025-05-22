政院統刪地方補助款25% 綠：一切惡源是在野提案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北22日電）立法院日前三讀民國114年中央政府總預算，要求行政院自行刪減新台幣636億餘元。行政院認為窒礙難行，已決定統刪中央給各縣市一般性補助款25%，引發在野黨抨擊。民進黨立法院黨團今天表示，冤有頭，債有主，一切惡源是在野黨提案。

立法院今年1月刪減、凍結114年度中央政府總預算，要求行政院自行刪減636億餘元。行政院認為窒礙難行，已決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，行政院已針對總預算聲請釋憲，因此，將視釋憲結果決定後續撥付狀況。

民進黨團幹事長吳思瑤上午在立法院受訪時表示，冤有頭，債有主，一切的惡源、惡因就是在野黨提案，當初審議114年度中央政府總預算，藍白聯手提案通刪939億元，要求行政院自行刪減636億元，提案人有民眾黨團總召黃國昌、國民黨團總召傅崐萁、黨團書記長王鴻薇及民眾黨立委麥玉珍等。

吳思瑤指出，114年度中央政府總預算被藍白大筆一揮，刪減2075億元，創下史上新高，通刪部分，藍白提案刪減939億元，最後要行政院自行刪減636億元。行政院必須遵從立法院三讀通過的總預算，其他部會都幾乎砍到只能維持基本運作，行政院在不得已狀況下，只能對中央撥補給地方的一般性補助款，暫時不予分配25%，就是要挪出這個636億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳思瑤說，黃國昌當初曾說，砍預算一定砍到國人有感，果然真的有感，讓全民嚐到惡砍、惡刪預算的苦果，行政院是受害者，全台灣人民是受害者，藍白作為加害者，竟然譴責受害者。

吳思瑤表示，受害者必須求生存，國家必須生存下來，行政院窮盡一切，想方設法，才對中央撥補給地方的一般性補助款，暫時不予分配25%。行政院已針對114年總預算提出釋憲，希望憲法法庭能夠對總預算亂源，做出終極的裁判，終止總預算的苦果，若釋憲成功，亂象、亂源就可以獲得解決。（編輯：蘇龍麒）1140522