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總預算遭刪 政院統刪地方補助款25%苗栗縣衝擊較大

2025/5/18 13:34（5/18 13:49 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北18日電）立法院刪減中央政府總預算，要求行政院自行刪減新台幣636億餘元。行政院認為窒礙難行，已決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，再視釋憲結果決定後續撥付狀況。據了解，苗栗縣所受衝擊較大，行政院擬研議後續如何協助。

114年度中央政府總預算遭立法院刪減，行政院提覆議但遭否決。行政院先前指出，立法院要求通案刪減不低於新台幣939億餘元，扣除已按比率計算的通刪數約303億餘元，行政院還要自行調整刪減數達636億餘元，不僅金額龐大、刪減困難，也違權力分立原則。

行政院主計總處今年4月已發函給各地方政府說明總預算遭刪減狀況並指出，行政院雖持續研議合法合憲救濟方式，但救濟結果仍存有不確定性，因此將114年度中央對各縣市政府一般性補助款5月至12月分配及撥付數修改列為未分配數，並視相關救濟結果再配合修正。

行政院官員今天指出，因行政院需自行調整刪減數636億元有困難，經討論後，決定將今年一般性補助款共2501億元中的636億元列為未分配數，這個比率大約就是25%。

官員表示，一般性補助款項目眾多，撥款時間也不同，為了盡量延緩對縣市造成衝擊，會盡量將刪減金額延後或分散在不同月份處理，因此部分縣市5月起就會受影響，原則上會在今年底前將這25%減完；不過撥付情況仍會視釋憲結果決定。

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針對是否會影響弱勢、教育、警消補助等經費，官員表示，這些指定項目都不會受影響，25%主要是減掉基本設施中地方應負擔的部分，各縣市可以透過舉債等不同方式處理。

根據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第3條規定，一般性補助款補助事項，包括直轄市、準用直轄市規定的縣及縣市基本財政收支差短與定額設算的教育、社會福利及基本設施等補助經費。（編輯：蘇志宗）1140518

#中央政府
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#總預算
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