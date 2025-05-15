民進黨立院黨團 遞狀聲請總預算案、財劃法釋憲

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）總統賴清德於3月21日公布114年度中央政府總預算及財劃法刪除及修正條文。民進黨立院黨團認有違憲之虞，今天向憲法法庭遞狀。黨團總召柯建銘於遞狀後說，大法官應做違憲宣判。

司法院表示，憲法法庭會依規定分案，由承辦大法官及其所屬審查庭依法處理。

立法院否決行政院所提114年度中央政府總預算、財政收支劃分法覆議案後，總統府3月下旬發布總統令，公布中華民國114年度中央政府總預算及財政收支劃分法刪除及修正條文。

民進黨立法院黨團認為有違憲之虞，黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤等人，在訴訟代理人、律師陳鵬光等人的陪同下，上午向憲法法庭遞狀聲請釋憲。

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黨團總召柯建銘於遞狀後受訪指出，請藍白不要站在憲法對立面，沒有一個人可以跟憲法對抗，針對總預算案提出釋憲的部分，有違反法律明確性原則、權力分立原則、法治國原則等違憲理由，大法官應做違憲的審查。

柯建銘也說，至於就財劃法的部分，因國會藍白過半、恣意妄為，修法修到破壞中央政府財政收入，要中央政府做事，又不給錢，「要馬兒跑，又不給馬兒吃草」，違反憲法第147條，造成城鄉差距的問題，認為大法官有足夠理由判決違憲。（編輯：方沛清）1140515