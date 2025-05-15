綠對總預算財劃法提釋憲 藍批毀憲亂政踐踏立院

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（中央社記者王承中台北15日電）民進黨立法院黨團對民國114年度總預算案、財劃法聲請釋憲。國民黨團書記長王鴻薇今天表示，反對民進黨團做法，民進黨濫用大法官，把大法官政治工具，只要修法不合民進黨的意，就通通丟給大法官，來踐踏立法院。真正毀憲亂政的就是民進黨。

民進黨立法院黨團今天宣布對114年度總預算案，以及財劃法向司法院大法官聲請釋憲。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、副書記長王育敏同步在立法院國民黨團召開記者會，批評民進黨只要修法不合己意，就聲請釋憲，把大法官當政治工具。民進黨完美示範如何毀憲亂政。

王鴻薇指出，國民黨團反對民進黨團今天的做法，只要是民進黨不喜歡的修法，想要擋什麼案，就通通丟給大法官，濫用大法官的權力，來壓制、踐踏全國最高的民意機關立法院，真正毀憲亂政的就是民進黨。

王鴻薇表示，民進黨把大法官當政治工具，連民進黨內部都看不下去。前總統陳水扁曾提到，總統的手不能伸進司法，也呼籲大法官別捲入政治紛爭。「大法官不是萬能的上帝，不能什麼事情都丟給大法官解決」。她說，但民進黨現在是把大法官當自家奴才。

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王鴻薇指出，現在包含國會改革法案、憲法訴訟法、公職人員選罷法都已經聲請釋憲，今天再加上114年度總預算案及財劃法，簡直是前所未有。當初賴政府希望預算趕快通過，現在立院也在排審解凍案，結果事實證明，真正在擋預算的就是民進黨。

王鴻薇表示，民進黨針對財劃法提釋憲，使得下半年在編列明年度總預算時，原本應給地方的錢就會被中央扣住，這就是民進黨的心機，因為明年將迎來縣市長選舉。民進黨透過釋憲，苛扣地方財政，不遵守財劃法規定，根本就是中央欺負地方。（編輯：蘇龍麒）1140515