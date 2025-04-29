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財劃法政院將提釋憲 主計長：115年度總預算依新法編

2025/4/29 14:30（4/29 16:16 更新）
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行政院將對財劃法修法提釋憲，民眾黨立委黃珊珊29日質疑，115年度預算案「財政部不知道怎麼編」。財政部長莊翠雲（左）坦言，分配公式根本沒辦法落實；行政院長卓榮泰（中）說，新法應有合理施行時間，卻沒這樣考量。右為行政院主計總處主計長陳淑姿。中央社記者吳家昇攝 114年4月29日
行政院將對財劃法修法提釋憲，民眾黨立委黃珊珊29日質疑，115年度預算案「財政部不知道怎麼編」。財政部長莊翠雲（左）坦言，分配公式根本沒辦法落實；行政院長卓榮泰（中）說，新法應有合理施行時間，卻沒這樣考量。右為行政院主計總處主計長陳淑姿。中央社記者吳家昇攝 114年4月29日
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（中央社記者陳俊華台北29日電）行政院將對財劃法修法提釋憲，民眾黨立委黃珊珊今天質疑，115年度預算案「財政部不知道怎麼編」。財政部長莊翠雲坦言「確實是」，因分配公式根本沒辦法落實；主計長陳淑姿說，原則上會照新法來編。

立法院會4月12日否決行政院所提民國114年度中央政府總預算、財政收支劃分法覆議案，總統賴清德於3月21日公布114年度中央政府總預算及財政收支劃分法刪除及修正條文。行政院長卓榮泰22日說，行政院會針對總預算及財劃法修法提出釋憲。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。黃珊珊質詢指出，卓榮泰3月時曾說，財政收支劃分法的覆議案若不通過，將提新版本，後來卓榮泰又說要提釋憲；但政院版的財劃法新版本從沒見過光，現在有時間寫釋憲理由，卻沒時間跟立法院溝通。

卓榮泰答詢說，行政院的方案本來是要在朝野協商時提出，但當時沒有協商就直接表決，因此腹案一直沒辦法拿出來。覆議案也被否決掉，「現在提一個修法，容易做合理的討論嗎？」

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黃珊珊問，民國115年度總預算案是否依新法編列，財政部跟她說不知道怎麼編。莊翠雲說，「確實是」，因為新法有窒礙難行，所以才提覆議，但覆議沒通過，以憲政救濟才提出釋憲，分配公式根本沒辦法落實。

卓榮泰說，政府當然必須依法行政，但立法院在通過法案時，新法也應該有合理施行的時間，但卻沒這樣考量，急就章的通過了；行政院主計總處主計長陳淑姿表示，「原則上我們會照著新的來編」。（編輯：張良知）1140429

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