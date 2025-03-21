總統府公布今年度總預算 監察院24日聲請釋憲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北21日電）總統府今天公布今年度中央政府總預算，預算遭大幅刪減的監察院隨即表示，將於24日向憲法法庭遞狀聲請釋憲。

監察院114年度預算編列約新台幣10.9億元，其中含人事費8億餘元，而原編列業務費2.4億元，遭立法院刪減2.3億、達96%，只剩約1000萬元，使監察院多項業務停擺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

監察院日前透過記者會強調，已欠2個月水電費，並遭台電公司要求擬具還款計畫，監委還自掏腰包調查案件，監察院絕非哭窮、賣慘，而是要捍衛憲法賦予職權，將在總統公布總預算案後同步向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分。

總統府今天公布今年度中央政府總預算，以及財劃法修正條文，監察院透過媒體群組表示，監察調查處長楊昌憲24日下午2時30分偕同訴訟代理人王首雁律師，一同向憲法法庭遞狀聲請釋憲。（編輯：張若瑤）1140321