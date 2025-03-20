總統擬21日公布財劃法總預算 政院：續研議救濟方式

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（中央社記者賴于榛台北20日電）立法院會12日否決行政院所提114年度中央政府總預算、財政收支劃分法覆議案，依照時程推估，總統府預計明天公布總預算與財劃法修正，行政院今天表示，將持續研議合法合憲的救濟方式。

行政院長卓榮泰日前表示，今年度總預算以及財劃法修正都將讓政院窒礙難行，會持續尋求救濟方式並向民眾說明；預算遭大幅刪減的監察院也已決定將在總統公布總預算後，聲請釋憲與暫時處分。

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媒體詢問，總預算與財劃法依法須於明天公布，政院針對總預算、財劃法的合法合憲救濟方式，究竟是憲法途徑的聲請釋憲及暫時處分，或是法律途徑的力拚解凍預算、同意動支預備金、追加預算，或是雙軌並行。行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時回應指出，行政院將持續研議一切合法合憲的救濟方式。

至於財劃法修法進度，李慧芝表示，財劃法涉及國家財政的合理分配，必須經過審慎討論，才可以做出最謹慎地調整、最完善的規劃，先前財政部與主計總處已開共同會議，就相關議題聽取學者專家地方政府的意見，希望做出最合理的垂直與水平分配方式，並儘速提出修法規劃。（編輯：林興盟）1140320