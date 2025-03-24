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預算遭大幅刪減影響運作 監察院遞狀聲請釋憲

2025/3/24 15:23（3/24 21:31 更新）
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圖為監察院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順、高華謙台北24日電）總統賴清德於3月21日公布114年度中央政府總預算案，監察院認為，今年度預算遭立法院大幅刪減，業務費遭刪逾96%，嚴重影響機關運作，今天下午到憲法法庭遞狀聲請釋憲。

監察院聲請釋憲後透過新聞稿表示，業務費遭立法院極其荒唐離譜地大幅刪減96%，已明顯逾越合理範圍，創下史上恣意違憲惡例，立法院逆憲而行，意圖癱瘓監察院憲政功能運作，實質撤廢監察院，形同「假刪減預算之名，行修憲廢院之實」。

監察院114年度預算編列約新台幣10.9億元，其中含人事費8億餘元，而原編列業務費2.4億元，遭立法院刪減2.3億元、達96%，只剩約1000萬元，使監察院多項業務停擺；立法院日前否決行政院覆議案，總統於3月21日公布114年度中央政府總預算案。

監察院監察調查處長楊昌憲在訴訟代理人、律師王首雁陪同，今天下午到憲法法庭遞狀聲請釋憲。2人到場遞交書狀後隨即離開，並未接受媒體訪問。

監察院日前發布新聞稿指出，114年度預算「業務費」遭立法院刪減96%，各項工作計畫如一般行政（除人事費用外）、調查巡察、議事業務及國際監察事務預算盡數刪除；另人權業務預算亦近乎全數刪除，嚴重危害監察院業務執行。

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監察院強調，遭立法院大幅刪減歲出預算，已逾越合理的範圍，雖已採取相關業務調整措施，勉力在僅有之行政資源下，維持業務運作，但對基本公務運作、職權行使、民眾權益及公共利益，明顯構成嚴重妨礙之處。

監察院認為，立法院大幅刪減監察院預算逾越合理範圍，對監察權的行使構成嚴重妨礙，並影響監察院實質存續與正常運行，違反預算審查程序、權力分立原則與憲法機關忠誠義務。為嚴守權力分立原則及憲法忠誠義務，向憲法法庭遞狀聲請釋憲，以捍衛憲政機關尊嚴，保障國家及人民權益。（編輯：方沛清）1140324

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監察院監察調查處長楊昌憲（左）24日下午在律師王首雁（右）陪同下，到憲法法庭遞狀聲請釋憲，牛皮紙袋上標註「反對假刪減預算之名、行修憲廢院之實」文字。中央社記者趙世勳攝 114年3月24日
監察院監察調查處長楊昌憲（左）24日下午在律師王首雁（右）陪同下，到憲法法庭遞狀聲請釋憲，牛皮紙袋上標註「反對假刪減預算之名、行修憲廢院之實」文字。中央社記者趙世勳攝 114年3月24日
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