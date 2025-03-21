加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

李俊俋：大砍監院預算疑政治性報復 擬提釋憲等救濟

2025/3/21 14:09（3/21 14:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
監察院秘書長李俊俋。（中央社檔案照片）
監察院秘書長李俊俋。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北21日電）針對中央政府總預算，監察院擬24日聲請釋憲與暫時處分，監察院秘書長李俊俋今天質疑在野黨大砍監察院預算是政治性報復，目的其實很清楚，「因為不爽監察院調查案子，影響到他們」，用刪預算想讓監察院變不見。

「官我什麼事」專訪李俊俋今天播出訪問內容，李俊俋說，監察院變成這一次民國114年總預算審查的最大受災戶，業務費用被刪除96%，監察院相對於其他機關，不算一個預算規模很大的單位。「一整年要怎麼過」就是監察院現在面對的問題，並用12個字來形容「程序不對、邏輯不通、內容違憲」。

李俊俋表示，在野陣營對監察院最大的訴求，就是監察院早該廢掉了，他在立法院答詢說過很多次，當立委的時候他也提過憲法修正案，也當過立法院修憲委員會召集人，都提過要廢除考試院、監察院，他認為三權比五權適合，但是在還沒有憲法修正前，不能這樣做。

他提到，13年來國民黨從來沒有提廢除考監的憲法修正案，但是講過的人非常多，包括前監察院長王建煊，國民黨立委賴士葆，前立委曾銘宗都說過要廢除監察院，立委羅智強、傅崐萁也都說要廢除監察院，但是國民黨有沒有提出，廢除考監的修憲案。

他表示，因為中國國民黨總理孫文主張五權分立是國民黨的神主牌，所以不敢動。另外台灣民眾黨也一直主張要廢除監察院，但是根據憲法增修條文第12條規定，須有29位立委提議，但是很抱歉，台灣民眾黨現在只有8位立委，不能成案。

李俊俋表示，1月中工作檢討報告時，他向所有委員報告，馬上會面臨水電費問題，1月的水電費、2月的水電費，電信費到現在都沒繳，預算被刪後，馬上跟台電協調先不要斷電，台電說可以，但必須寫還款計畫，一個憲政機關，要寫還款計畫，其實是蠻丟臉的一件事情，誰造成這樣的情形，立法院這種完全不合理的刪除，造成這樣的情形，就是監察院提出要釋憲的最主要的理由。

李俊俋說，刪除監院預算對民眾權益影響非常大，監察院每年有1萬5000件民眾陳情案，監委調查的案源96%以上是民眾陳情，現在不得不暫停視訊與傳真陳情，此外，因調查巡查預算全被砍，今年無法辦地方巡查，也沒辦法做雙北以外的地方陳情。

他質疑，立法院大砍監察院預算是政治性報復，目的其實很清楚，「因為不爽監察院、因為調查案影響到他們，所以就對監察院採取這樣的動作，這個到底合不合理，民眾自己會有判斷」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於公職人員財產申報的廉政專刊要停刊，沒辦法上網即時查閱，等於說立委的財產、政治獻金，必須到監察院現場查閱，還要寫書面申請，還要預約。

李俊俋說，印廉政專刊的業務費用被凍結，不知道立法院何時解凍，現在能做的就是依照法定規定，過去是要公告、印專刊，大家可以查，而且上網監察院雲端就可以查閱，現在這個都沒有了，麻煩到監察院現場查閱。（編輯：蘇志宗）1140321

#考試院
#李俊俋
#王建煊
#孫文
#監察院
#台電
#台灣民眾黨
#立法院
#國民黨
#釋憲
#總預算
延伸閱讀
預算遭大砍付不出水電費 監察院將提釋憲與暫時處分[影]監察院罰柯文哲遭指助攻北檢 監院人士：開會時間每月固定高涌誠：可廢監察院不廢監察權 由立院設獨立機關監察院預算遭砍 3/1起公職財產申報須自行蒐集資料
李俊俋
李彥秀財產申報遭質疑 監察院立案查核總統召集五院會商 監院：預算遭刪嚴重衝擊憲政運作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：