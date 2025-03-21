李俊俋：大砍監院預算疑政治性報復 擬提釋憲等救濟

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（中央社記者溫貴香台北21日電）針對中央政府總預算，監察院擬24日聲請釋憲與暫時處分，監察院秘書長李俊俋今天質疑在野黨大砍監察院預算是政治性報復，目的其實很清楚，「因為不爽監察院調查案子，影響到他們」，用刪預算想讓監察院變不見。

「官我什麼事」專訪李俊俋今天播出訪問內容，李俊俋說，監察院變成這一次民國114年總預算審查的最大受災戶，業務費用被刪除96%，監察院相對於其他機關，不算一個預算規模很大的單位。「一整年要怎麼過」就是監察院現在面對的問題，並用12個字來形容「程序不對、邏輯不通、內容違憲」。

李俊俋表示，在野陣營對監察院最大的訴求，就是監察院早該廢掉了，他在立法院答詢說過很多次，當立委的時候他也提過憲法修正案，也當過立法院修憲委員會召集人，都提過要廢除考試院、監察院，他認為三權比五權適合，但是在還沒有憲法修正前，不能這樣做。

他提到，13年來國民黨從來沒有提廢除考監的憲法修正案，但是講過的人非常多，包括前監察院長王建煊，國民黨立委賴士葆，前立委曾銘宗都說過要廢除監察院，立委羅智強、傅崐萁也都說要廢除監察院，但是國民黨有沒有提出，廢除考監的修憲案。

他表示，因為中國國民黨總理孫文主張五權分立是國民黨的神主牌，所以不敢動。另外台灣民眾黨也一直主張要廢除監察院，但是根據憲法增修條文第12條規定，須有29位立委提議，但是很抱歉，台灣民眾黨現在只有8位立委，不能成案。

李俊俋表示，1月中工作檢討報告時，他向所有委員報告，馬上會面臨水電費問題，1月的水電費、2月的水電費，電信費到現在都沒繳，預算被刪後，馬上跟台電協調先不要斷電，台電說可以，但必須寫還款計畫，一個憲政機關，要寫還款計畫，其實是蠻丟臉的一件事情，誰造成這樣的情形，立法院這種完全不合理的刪除，造成這樣的情形，就是監察院提出要釋憲的最主要的理由。

李俊俋說，刪除監院預算對民眾權益影響非常大，監察院每年有1萬5000件民眾陳情案，監委調查的案源96%以上是民眾陳情，現在不得不暫停視訊與傳真陳情，此外，因調查巡查預算全被砍，今年無法辦地方巡查，也沒辦法做雙北以外的地方陳情。

他質疑，立法院大砍監察院預算是政治性報復，目的其實很清楚，「因為不爽監察院、因為調查案影響到他們，所以就對監察院採取這樣的動作，這個到底合不合理，民眾自己會有判斷」。

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對於公職人員財產申報的廉政專刊要停刊，沒辦法上網即時查閱，等於說立委的財產、政治獻金，必須到監察院現場查閱，還要寫書面申請，還要預約。

李俊俋說，印廉政專刊的業務費用被凍結，不知道立法院何時解凍，現在能做的就是依照法定規定，過去是要公告、印專刊，大家可以查，而且上網監察院雲端就可以查閱，現在這個都沒有了，麻煩到監察院現場查閱。（編輯：蘇志宗）1140321