賴總統公布中央政府總預算及財劃法修正

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（中央社記者溫貴香台北21日電）立法院會12日否決行政院所提114年度中央政府總預算、財政收支劃分法覆議案，總統府今天發布總統令，公布「中華民國114年度中央政府總預算」及「財政收支劃分法」刪除及修正條文。

114年度中央政府總預算遭在野黨聯手刪凍，行政院認為將嚴重影響機關正常運作，且審查過程中出現內容錯置、重複刪減、超額刪減等爭議；財劃法則將中央預算在分配不均、事權不清的不公平情況下調整，中央施政將有全面性困難，因此提出覆議，但遭立法院否決。

立法院會今天進行施政總質詢，行政院長卓榮泰在會前受訪表示，就中央政府總預算案而言，除了立法院之外，其他憲政機關都受到很大的影響，監察院也已正式宣布會提出釋憲甚至暫時處分。

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卓榮泰指出，所有的憲政機關基於本身受到總預算案跟財劃法修法的影響，都會在憲政精神跟要求下有其一致性，也會做必要分工，在接下來的時間會跟公法學者做更進一步研究。

監察院今天也透過媒體群組表示，監察調查處長楊昌憲定24日下午2時30分偕同訴訟代理人王首雁律師，一同向憲法法庭遞狀聲請釋憲。（編輯：蘇志宗）1140321