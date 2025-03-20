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總統21日公布財劃法總預算 國民黨：歷史性一刻

2025/3/20 17:00（3/20 17:39 更新）
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總統府預計21日公布攸關地方交通建設的總預算與財劃法修正。圖為台鐵北迴線小清水溪橋西正線。（中央社檔案照片）
總統府預計21日公布攸關地方交通建設的總預算與財劃法修正。圖為台鐵北迴線小清水溪橋西正線。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北20日電）總統府預計明天公布總預算與財劃法修正，國民黨團今天發布新聞稿指出，這是歷史性的一刻，地方政府在取得新法源後，對增進全台民眾的權益及福祉，將展開新的里程碑。國民黨團呼籲民進黨政府勿再企圖以釋憲、暫時處分，阻礙地方的發展。

立法院會12日否決行政院所提114年度中央政府總預算、財政收支劃分法覆議案，行政院今天表示，總統府預計明天公布總預算與財劃法修正，行政院持續研議合法合憲的救濟方式。

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，這是歷史性的一刻，中華民國地方政府在取得新法源後，對增進全台2300萬人的權益及福祉，將展開新的里程碑。國民黨團過去一年來的努力，終於向前跨出一大步。

國民黨團表示，最感欣慰的是，地方政府取得新財源後，城鄉發展嚴重的失衡，將逐步獲得改善。0到6歲地方政府加倍養、青年（結婚、創業、購屋、育兒）津貼可交由地方政府因地制宜的發放、防（災）洪工程建設不必再切三段，老人健保補助不再有城鄉差距；交通建設不必再看中央關愛的眼神，卻苦等不到。自己的家鄉、自己顧，自己的家園、自己建設。

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國民黨團指出，公開呼籲民進黨政府，勿妄想利用明年財劃法正式上路前的空檔，要用大惡罷重新取得國會多數，企圖威權復辟重修財劃法，讓中央財政重回集權又集錢的不合理狀態。

國民黨團嚴正表示，「台灣是全台2300萬人的台灣」，建全、合理的財政收支架構，是中央、地方政府都必須共同維繫及遵守的價值。民進黨政府勿再企圖以釋憲、暫時處分，阻礙地方的發展，這是全民不分藍綠都無法忍受的事。（編輯：楊凱翔）1140320

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