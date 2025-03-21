財劃法總預算是否提釋憲 卓榮泰：與公法學者研究

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（中央社記者王揚宇台北21日電）立法院會12日否決行政院所提114年度中央政府總預算、財政收支劃分法覆議案，依照時程推估，總統府預計今天公布總預算與財劃法修正。針對是否提釋憲或暫時處分，行政院長卓榮泰受訪表示，會跟公法學者做更進一步的研究。

卓榮泰也說，他認為保障憲政機關的功能、人民權利，同時讓人民有再次審慎看看法案內容的實質精神，是未來要做的重要工作。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對總統府擬21日公布財劃法修法、總預算案，行政院是否聲請釋憲或暫時處分等議題，作相關說明。

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卓榮泰指出，就中央政府總預算案而言，除了立法院之外，其他憲政機關都受到很大的影響，日前監察院也已正式宣布會提出釋憲甚至暫時處分。

卓榮泰表示，所有的憲政機關基於本身受到總預算案跟財劃法修法的影響，都會在憲政精神跟要求下有其一致性，也會做必要分工，在接下來的時間會跟公法學者做更進一步研究。（編輯：蘇龍麒）1140321