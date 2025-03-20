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內政部：前瞻預算若未通過 地方道路改善等計畫恐中止

2025/3/20 21:15（3/21 10:58 更新）
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圖為內政部長劉世芳。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北20日電）內政部今天說，前瞻基礎建設計畫第5期預算尚待立法院審議，若無法順利三讀，將導致目前正執行中的439案提升道路品質計畫等工程資金無法銜接，可能必須中止，或請地方政府自行墊付；內政部長劉世芳說，「現在沒錢就是沒錢」，盼地方共體時艱。

內政部今天部務會報安排國土署報告「114年國土署預算凍刪情形、補助各地方政府計畫（包含公建、前瞻）辦理情形、影響評估與因應作為」。

內政部長劉世芳在會後記者會表示，前瞻基礎建設計畫第5期（114年度）是前瞻計畫推動最後一期，計畫期程至今年8月，若無法順利三讀，將導致439案執行中的在建工程資金無法銜接，待核定案件也可能無法在今年及時發包。

除前瞻預算外，劉世芳表示，114年度中央政府總預算遭刪減、凍結，也影響補助地方辦理社會住宅、租金補貼、市區道路、下水道及城鄉風貌等基礎建設等計畫審議與執行，已請各機關重新檢討已核定但尚未執行計畫，檢討修正現有補助規範或研議提高縣市政府自籌款比例。

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劉世芳說，現在只能告訴各地方政府，可能要先代墊付款，或縮減、取消、延遲道路與下水道等工程，目前各縣市大概已感受到中央政府補助預算碰到困難，因此要拜託各地方政府與中央共體時艱，「現在沒錢就是沒錢」。

若前瞻預算未三讀，受影響最大的縣市，國土署長吳欣修說，非六都縣市道路未改善比例最高，中央也補助較多，像苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義與屏東都非常依賴補助，所以不管是執行中或核定中的建設，對這些縣市衝擊最大；以民國114年前瞻基礎建設來看，執行中建設比重最重是苗栗縣。（編輯：謝佳珍）1140320

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