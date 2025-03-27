文化部預算遭凍34億成重災戶 李遠感受藝文界焦慮

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）立法院教育及文化委員會今天邀請文化部長李遠到立法院做業務報告。面對文化部預算刪減11億，遭凍34億，李遠表示除心痛外，「關於解凍案其實很猶豫，我們很怕再被羞辱一次。」

李遠表示，他痛心的地方非常多，除了媒體宣傳費刪掉5943萬，刪到最後還負100萬，要文化部再從別的項目拿100萬來刪，「我難過的不是說我錢變少，我難過的是在野黨刪的過程完全沒有道理。」

李遠表示，這次在野黨刪這些國內外旅費、水電費、委辦費跟特別費等日常預算，造成文化部很大困擾。

國民黨立委葛如鈞質詢時說，文化部是不是有確實準備好要解凍預算，何時要將解凍案送進來。李遠回答：「今年凍結多到算不出來。」

葛如鈞還拿臉盆送給文化部長，「你不是要飯的，是煮飯的；不但要煮飯還要蒸飯，要拿飯出來解凍。」

民進黨立委吳思瑤質詢時表示，文化部是這次預算刪減重災戶，有關媒體宣傳包括對外發聲的Taiwan Plus、中央通訊社以及最近做得很好的央廣，被全數或大幅刪減，形同要讓台灣文化在國際噤聲，不僅將降低台灣表達國際觀點的機會，也讓台灣好不容易以文化作為科技以外的另一張名片，將就此模糊。

民進黨立委吳沛憶則表示，文化部預算凍結34億，「今天的教文會質詢就像是災損報告評估。」吳沛憶並質詢，聯合典藏中心一億元預算全數刪除，影響有多大。

李遠表示，台灣文化發展快速，政府腳步已有點跟不上，「我們編列預算就是在追趕之前不足的狀態，這種刪法讓我痛心。」吳沛憶則希望文化部多跟各立委溝通補救。

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民進黨立委林宜瑾質詢時表示，這次文化部預算總共被刪除11億，大阪世界博覽會相關宣傳活動停止，文化幣推廣費用也要停擺，部長未來要如何因應。李遠則表示，在野黨任務是替納稅人看緊荷包，「但只有讓大家更慘，整個文化界充滿了焦慮。」

國民黨立委羅廷瑋質詢台中國漫館的無障礙措施改善，李遠表示已經改善很多；羅廷瑋說目前預算凍結中，「如果這部分解凍案可以送審，我們也請召委排案協助。」（編輯：龍柏安）1140327

民進黨立委吳思瑤（圖）27日在立法院教育及文化委員會質詢時指出，文化部是這次預算刪減的重災戶。中央社記者趙靜瑜攝 114年3月27日