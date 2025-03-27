陳玉珍新定義統戰 李遠：文化交流文化滲透是兩件事

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）立法院教育及文化委員會今天邀請文化部長李遠到立法院做業務報告。面對立委陳玉珍重新定義統戰是「統一陣線、將不是站在一起的人拉成自己人」等主張，李遠表示尊重。

今天在教文委會開議之前，李遠接受媒體聯訪時詢問如何看立委陳玉珍委員重新定義統戰，李遠表示在民主自由社會，他非常尊重立委陳玉珍解釋，「但我認為，文化交流跟文化滲透是兩件事情」。

李遠表示，在民主自由社會，他非常尊重立委陳玉珍的解釋，「就像我也尊重小時候常說，三民主義統一中國，用我們的文化、我們的自由民主可以改變中國大陸，成為一個跟我們一樣自由民主的社會這樣子，我都尊重這些。」

至於李遠上週拿碗宣講，說是「要飯的碗」引發外界熱議，李遠表示，他今天不擔心立委找麻煩，「我很高興今天有機會，可以來這邊把一些事情解釋清楚。」

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針對不義遺址部分，李遠說文化部目前審定的不義遺址是42處，今年將又再設置新的2處不義遺址標示系統，包含原台灣省保安司令部職業訓練第三總隊（小琉球）以及原國防部情報局龍潭看守所，「其實不義遺址是一個特定白色恐怖的時空，有真相才會有和解。」

李遠表示，台灣的歷史非常複雜，「國民政府來台灣之後發生228事變，到後來白色恐怖戒嚴，這是一個非常特定時空，發生了非常非常多事情，我覺得一定要有真相才會有和解」；現在包括清朝或日治時代都有不同古蹟重建中，或許不義遺址這幾個字可稍微討論，但這個時空是不能改變。」（編輯：陳仁華）1140327