統戰不是交朋友 陸委會：是中共戰勝國民黨法寶

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（中央社記者李雅雯台北26日電）中國大陸國台辦指稱，「統戰」用通俗定義來說是「交朋友」。陸委會今天駁斥，統戰絕對不是交朋友，這是中共戰勝國民黨的三大法寶之一，國民黨被中共用統戰趕到台灣來。

大陸委員會（陸委會）26日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上做出上述表示。

梁文傑表示，統戰絕對不是交朋友，因為前中共領導人毛澤東說過「統一戰線」、「武裝鬥爭」、「黨的建設」，這是中共戰勝國民黨的三大法寶，如果統戰只是交朋友的話，其不會變成三大法寶之一。

梁文傑指出，統戰是聯合次要敵人、打擊主要敵人，有孤立對手、給朋友好處等操作手法。對於中共來說，統戰是一個優雅、優美的詞彙；不過對於台灣來說不是這樣的，畢竟國民黨當初就是被中共用統戰趕到台灣來的，這是必須要分清楚的。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）25日召開例行記者會，現場媒體提問，日前在台北上海城市論壇（雙城論壇）上，上海訪團提供出席人員「台胞服務手冊」，被質疑為「統戰手冊」。

國台辦發言人陳斌華表示，民進黨不樂見的不是「台胞服務手冊」，而是兩岸交流交往。民進黨動輒將兩岸交流活動貼上統戰標籤，企圖污名化；統戰通俗地說是「交朋友、搞團結」，「我們與其（指台灣民眾）溝通交流、加強團結」。（編輯：張淑伶）1131226