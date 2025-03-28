區桂芝受訪惹議 鄭英耀：若違反規定可依法懲戒

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（中央社記者林敬殷、陳怡璇台北28日電）北一女中教師區桂芝接受中國官媒採訪遭民眾檢舉。教育部長鄭英耀今天表示，對於國家認同、國家主權及國家安全，教育人員應能在教學過程能適度讓新世代的青少年充分理解，應保持教育中立，教學應謹守分際，若違反規定，有相關法令依法懲戒。

行政院長卓榮泰今天上午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，鄭英耀會前受訪時做上述表示。

鄭英耀說，據教育基本法，教育人員老師應該保持教育中立，在許多教學上，應該謹守分際，教育部責成台北市政府教育局調查了解。是否違反教育中立，他說，就等看到北市府教育局的調查報告。

鄭英耀表示，有關涉及到國家主權、國家認同、國家安全等，這本來就是學校人才培育上很重要的一個內容，希望在教育人員能在教育現場確保對國家的認同、國家主權及國家安全有非常清楚的概念，在教學過程能適度讓新世代的青少年充分理解。

鄭英耀指出，若有違反規定，有相關法令給予依法懲戒，這個部分來自於地方教育局處應該要依法來行政。

媒體頻頻詢問，區桂芝是否違反教育中立、是依什麼法來去追溯責任。

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鄭英耀說，教育法對於教師的權利義務有相關規範，一般對校長、老師及行政人員，如果有違反相關規範，都會有所謂的考績相關委員會給予適度依法懲處，教育部會先尊重北市府教育局的調查。

此外，台北市長蔣萬安上午在台北出席里長座談，接受媒體聯訪時說：「我們的立場就是尊重老師教學專業自主權，同時堅定捍衛言論自由。」（編輯：蘇龍麒）1140328