北一女師區桂芝登央視惹議 北市教育局長：言論自由、未違反教育中立

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）北一女中教師區桂芝接受中國官媒央視採訪內容遭民眾檢舉，台北市教育局長湯志民今天表示，經校方查證，沒有學生反映老師違反教育中立，所以教育局尊重老師言論自由。

媒體報導，區桂芝日前以北一女中教師職稱接受中國官媒採訪，批評總統賴清德將中國定調為「境外敵對勢力」，讓她不知如何面對中國的親人，因而遭民眾檢舉。

湯志民今天透過媒體群組表示，此案由教育部國民及學前教育署轉知民眾陳情，教育局依程序請學校了解回覆，而經北一女校方查證，並沒有學生反映老師在課堂上違反教育中立，也沒有在校內違反教育中立之情事。

湯志民說，教育局尊重教師專業自主權及言論自由。

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區桂芝今天接受媒體聯訪表示，中國來邀訪的媒體是想談論傳統文化及教育議題，這2項議題她都很樂意談論，無論是任何媒體來邀約，且她未來也不會拒絕，除非政府有明令不允許。

對於檢舉民眾稱她曾稱「台灣是中國的」及發表統戰言論，區桂芝說，依據中華民國憲法，台灣是中華民國的，大陸也是，「若我是統戰言論，那我統戰對岸，這樣可不可以」。（編輯：方沛清）1140327