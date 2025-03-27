加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

北一女師區桂芝登中國官媒 教育部兩度接獲陳情移請北市處理

2025/3/27 18:27（3/27 19:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北一女中教師區桂芝。（中央社檔案照片）
北一女中教師區桂芝。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北27日電）北一女中教師區桂芝接受中國官媒採訪遭民眾檢舉。教育部今天表示，21日及24日分別接獲不同民眾陳情，認為區桂芝有不當政治性言論，國教署已移請北市教育局處理。

媒體報導，區桂芝日前以北一女中教師職稱接受中國官媒採訪，批評總統賴清德將中國定調為「境外敵對勢力」，讓她不知如何面對中國的親人，因而遭民眾檢舉。

教育部今天透過文字說明，教育部3月21日及24日分別接獲不同民眾以電子郵件陳情，認為北一女中教師區桂芝有不當政治性言論，希望主管機關進一步瞭解並處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育部提到，國民及學前教育署3月25日依據地方制度法第18條直轄市政府自治事項規定，移請台北市政府教育局妥為處理並回復陳情民眾。

台北市教育局長湯志民今天稍早也透過媒體群組回應，此案由教育部國民及學前教育署轉知民眾陳情，教育局依程序請學校了解回覆，經北一女校方查證，並沒有學生反映老師在課堂上違反教育中立，也沒有在校內違反教育中立的情事。（編輯：黃名璽）1140327

#國教署
#教育部
#北一女中
#台北市政府
#教育局
#區桂芝
#國民及學前教育署
延伸閱讀
北一女師區桂芝登央視惹議 北市教育局長：言論自由、未違反教育中立北一女中教師區桂芝登中國官媒惹議 北市教局：已請學校了解區桂芝新華社專訪批課綱去中國化 教部：多元取材、鼓勵思辨北一女師區桂芝央視受訪 陸委會：應注意國家忠誠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：