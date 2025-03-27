北一女師區桂芝登中國官媒 教育部兩度接獲陳情移請北市處理

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（中央社記者許秩維台北27日電）北一女中教師區桂芝接受中國官媒採訪遭民眾檢舉。教育部今天表示，21日及24日分別接獲不同民眾陳情，認為區桂芝有不當政治性言論，國教署已移請北市教育局處理。

媒體報導，區桂芝日前以北一女中教師職稱接受中國官媒採訪，批評總統賴清德將中國定調為「境外敵對勢力」，讓她不知如何面對中國的親人，因而遭民眾檢舉。

教育部今天透過文字說明，教育部3月21日及24日分別接獲不同民眾以電子郵件陳情，認為北一女中教師區桂芝有不當政治性言論，希望主管機關進一步瞭解並處理。

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教育部提到，國民及學前教育署3月25日依據地方制度法第18條直轄市政府自治事項規定，移請台北市政府教育局妥為處理並回復陳情民眾。

台北市教育局長湯志民今天稍早也透過媒體群組回應，此案由教育部國民及學前教育署轉知民眾陳情，教育局依程序請學校了解回覆，經北一女校方查證，並沒有學生反映老師在課堂上違反教育中立，也沒有在校內違反教育中立的情事。（編輯：黃名璽）1140327