北一女師區桂芝央視受訪 陸委會：應注意國家忠誠

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（中央社記者李雅雯台北27日電）北一女中教師區桂芝接受中國大陸官媒央視訪問，對於總統賴清德定調對岸為「境外敵對勢力」提出質疑。陸委會今天提醒，教育人員應注意品德與對國家忠誠。

大陸委員會（陸委會）27日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

陸委會近期兩次援引台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第33條之一「不得與陸方黨政軍機關（構）有任何形式合作行為」，擬查台灣藝人轉發央視貼文、前國民黨大陸事務部主任黃清賢出席中共「反分裂國家法」20週年座談會。

記者提問區桂芝接受央視訪問是否也被認定涉及與中國大陸黨政軍合作。

梁文傑回應，中共強調「黨媒姓黨」，相信區桂芝對於央視屬性很清楚，也知道央視訪問原因在於「她可以說出中共想要的東西」。做為一名公立高中教師，看到共軍機在台灣附近飛來飛去，跑去配合黨媒，「我們認為真的不適合」。

梁文傑表示，這起事件主要權責在台北市政府教育局、北一女中，建議由他們去判斷「這樣的老師適不適合在台北市最好的公立女中教書」；另也必須提醒，根據教育人員任用條例，「教育人員之任用，應注意其品德及對國家之忠誠」。

關於區桂芝於央視訪問中質疑賴總統定調對岸為「境外敵對勢力」。梁文傑指出，中共對台灣有沒有敵意，這是客觀事實，「不然每天飛機那麼多，飛來飛去是在飛什麼」 。

梁文傑補充，中共「反分裂國家法」第7條提到「台灣海峽兩岸可以就下列事項進行協商和談判：正式結束兩岸敵對狀態」，對於中共來說，兩岸目前正是敵對狀況，「為什麼我們要去替他們否認呢」。

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梁文傑再諷區桂芝先前主張研讀顧炎武所寫「廉恥」一文。他說，現行學校教材確實少了一些文言文，不過不代表台灣學生文化素養會變差，不唸「廉恥」一文，不等於沒有廉恥，「難道在顧炎武寫出這篇文章之前的人，他們都沒有廉恥嗎」。

梁文傑強調，講出兩岸沒有處在敵對狀態、台灣在搞「去中國化」，這些都是央視想要聽到的宣傳，這也是認為說這些話不適合的原因所在。（編輯：邱國強）1140327